Nicole Cherry a dezvăluit sexul bebeșului. Artista este însărcinată cu primul copil: "O să avem..."

Nicole Cherry trăiește o perioadă extrem de frumoasă, de când a aflat că este însărcinată cu primul copil. Artista și iubitul ei, Florin, vor deveni părinți în perioada următoare și așteaptă momentul în care își vor strânge bebelușul la piept.

Nicole Cherry a dezvăluit sexul bebelușului

În urmă cu doar o zi, cântăreața a anunțat că o să devină mămică în perioada următoare. Nicole a postat o imagine, alături de iubitul său care îi ține mâna pe burtică, pe conturile sale de socializare, iar la descriere a scris următoarele.

"Lângă Florin am crescut și în brațele lui am devenit femeie. În ochii lui mi-am văzut tot viitorul și am simțit din prima clipă că e bărbatul care va da sens vieții mele.

De câteva luni, trăiesc toate emoțiile si sentimentele la intensitate dublă, pentru că le împart cu o inimioară care bate în tandem cu inima mea.

Pentru că din inimile noastre s-a mai născut încă una, am învățat ce e iubirea absolută.

Te iubim pe tine cel mai mult. Semnat, mami și tati", a scris Nicole Cherry, pe contul său de Facebook.

Astăzi, vedeta a decis să dezvăluie și sexul bebelușului. Prima dată și-a întrebat fanii, iar mai apoi a dat ea răspunsul mult așteptat.

Se pare că Nicole Cherry și Florin vor deveni părinți de fetiță. Aceasta a postat mai multe imagini cu burtica de gravidă, alături de pisica ei, care poartă un accesoriu la gât pe care scrie ” O să am o surioară ”.

"O sa avem o CIRESICA!", a scris Nicole Cherry pe contul său de Instagram.