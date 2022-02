Nicole Cherry a plecat în vacanță! Ce locație de lux a ales vedeta de data aceasta / FOTO

In articol:

Nicole Cherry a luat exemplul tuturor vedetelor de la noi din țară și a plecat într-o vacanță binemeritată. Nu, nu a plecat pe vreo insulă exotică așa cum este la modă în această perioadă, ci în Spania.

Alături de cine se bucură vedeta de acest sejur?

Nicole Cherry a devenit mamă a unei fetițe minunate acum câteva luni, însă se pare că acest lucru nu o împiedică să trăiasă viața din plin și să se bucure în continuare de vacanțe.

Nicole Cherry a plecat în vacanță

Nicole Cherry este mamă acum, așa că toate atenția sa este focalizată asupra micuței Anastasia. Chiar dacă viața ei de dinainte de sarcină nu mai e deloc aceeași față de cea pe care o are în prezent, artista se bucură de micile plăceri ale vieții chiar și acum.

De data aceasta a simțit nevoia de o schimbare, așa că a lăsat Bucureștiul și a plecat în Spania. Artista și-a surprins fanii cu o mulțime de imagini din vacanță, semn că îi priește destul de bine sejurul pe meleagurile străine.

Momentan nu se știe cu cine a plecat frumoasa artistă în vacanță, pentru că, până acum, a publicat imagini doar cu ea, cu preparatele sofisticate sau cu peisajele de care se bucură acolo. Fanilor nu le rămâne decât să fie cu ochii pe profilul de Instagram al vedetei.

Nicole Cherry [Sursa foto: Instagram]

Nicole Cerry a născut la 23 de ani

Nicole Cherry și-adorit foate mult să fie mamă tânără și să aibă ocazia să-și cunoască bebelușul cât mai devreme. Visul i s-a îndeplinit, iar artista este mai fericită ca niciodată.

În cadrul unui interviu, cântăreața a declarat la un moment dat că ea este cea care și-a progrmat copilul și că nu a fost nimic spontan. Mai mult decât atât, micuța Anastasia s-a născut fix în zodia săgetător, așa cum își dorea mama ei.

„Eu mi-am programat copilul. Voiam foarte tare să fie în zodia Săgetător. Dar nu aveam pretenții ce să fie. Când am aflat că e fetiță, am fost super emoționată, a fost un șoc. Calculele băbești îmi arătau că o să am băiat”, a povestit Nicole Cherry.