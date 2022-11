Nicole Cherry a vorbit despre a doua sarcină, la un an de când a devenit mamă pentru prima dată: „Un băiat”

In articol:

Nicole Cherry a devenit cunoscută în 2013 cu single-ul ,,Memories”, lansat când artista avea 14 ani. De a tunci, vedeta s-a bucurat de un foarte mare succes în industria muzicală, iar multe dintre melodiile acesteia au devenit hituri.

Nicole Cherry își dorește să fie mamă de băiat

Nicole Cherry și Florin Popa formează un cuplu de aproximativ patru ani, iar anul trecut aceștia au devenit părinții unei fetițe superbe pe nume Anastasia. Recent, în cadrul unei emisiuni, artista a făcut câteva declarații despre o eventuală a doua sarcină și despre ce și-ar dori să fie cel de-al doilea copil al său.

Cântăreața a mărturisit faptul că la prima sa sarcină a crezut că va deveni mamă de băiat, iar pe viitor și-ar dori acest lucru, deoarece crede că i-ar fi mult mai greu cu două fete.

„Mult timp am crezut, până să aflu ce va fi Anastasia, că voi fi mamă de băiat. Mi se părea mie că am față de mamă de băiat și cred că și oamenii îmi spuneau mai des asta. Dar, până la urmă, nu știi a doua încercare ce urmează. După experiența pe care am acumulat-o în ultimul an cu Anastasia, e greu cu fetițele. Cred că e mai ușor cu băieții și din ce am auzit eu, aș opta pentru un băiat”, a declarat Nicole Cherry.

Ce spune artista despre momentul în care fiica sa își va face primul iubit

Pe lângă subiectul unui al doilea copil, vedeta a mai vorbit și despre relația sa cu Anastasia. Nicole spune despre fetița sa că este un adevărat dar pe care viața i l-a oferit și a precizat faptul că uneori se gândește la momentul în care micuța Anastasia va crește și își va face primul său iubit. Artista spune că singurul lucru pe care îl vrea de la viitorul iubit al fiicei sale este să fie un om buni, starea lui material nefiind importantă pentru aceasta.

Nicole Cherry împreună cu soțul și fiica acesteia [Sursa foto: Instagram]

„Eu probabil o să zic: ‘Ce-i cu el? De unde a apărut? Câți ani are? Ce familie are?’. Să știm și noi. Dar nu la modul de vreun statut financiar, pur si simplu, să știm că părinții lui sunt cu capul pe umeri și a primit o educație bună. Nu îmi doresc ceva din punct financiar pentru Anastasia, sănătate și să aibă parte de oameni buni care pe ea să ajute în viață să evolueze”, a menționat tânăra mămică.