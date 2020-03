Nicole Cherry și-a pus fanii pe jar după ce a postat mai multe Insta Story în care a anunțat că a ajuns la spital după ce a mâncat un aliment nepotrivit. Artista a făcut, cel mai probabil, o toxinfecție alimentraă, dar nu e prima dată când i se întâmplă asta, după cum spune ea.

Nicole Cherry face haz de necaz pe patul de spital. Ce le-a spus fanilor

Nicole Cherry nu s-a speriat deloc când a ajuns la spital, ba din contră, a început să facă haz de necaz pentru a mai uita de starea de rău. Artista le arăta fanilor ei cât de bine arată ea chiar dacă este bolnavă.

„Da, incredibil ce bine arăt. Şi aşa bolnavă arăt bine. Bolnavă… nu ştiu cum să mă numesc. Cred că o să-mi pară rău că am făcut Story-urile astea că mie nu îmi place să… adică niciodată nu am făcut şi credeţi-mă că nu e prima dată când mi se întâmplă asta, se pare că parcă atrag aşa atenţia, vreau să am atenţie şi nu sunt genul ăsta. Nu-mi place. Dar voiam doar să văd arăt machiajul şi ce bine arăt eu şi credeţi-mă că n-am avut o seară bună deloc, dar de…”, a mai spus Nicole Cherry, făcând haz de necaz.

După acele Insta Story în care a explicat cum a ajuns la spital, Nicole Cherry a primit mai multe mesaje de la fani și le-a mulțumit printr-un mesaj public.