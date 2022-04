Nicole Cherry, detalii exclusive despre botezul Anastasiei! Va fi un dublu eveniment, cu două perechi de nași: "Va fi o petrecere mare, cu mulți invitați" | EXCLUSIV

In articol:

Nicole Cherry este una dintre cele mai iubite cântărețe din România. Anul trecut a rămas însărcinată, de curând dând naștere unei fetițe superbe, pe nume Anastasia. Împreună cu iubitul ei, Florin Popa, sunt foarte fericiți că au devenit părinți și abia așteaptă să vadă cum va arăta viața lor de acum încolo.

Nicole Cherry, despre Anastasia

Nicole Cherry și Anastasia [Sursa foto: Instagram]

Nicole Cherry radiază de fericire, după ce a devenit mama unei fetițe superbe. Aceasta este foarte mândră de micuța ei și încearcă să îi ofere ceva mai bună creștere și educație posibilă. Într-un interviu exclusiv cu WOWbiz.ro, artista ne-a spus cum mai este fetița ei și cum se înțeleg, pe zi ce trece.

"Anastasia e bine, crește destul de repede, ne bucurăm de fiecare moment pentru că ne dăm seama, pe zi ce trece că nu ne mai întâlnim cu ele. Poate la următorul copil, dar nu știm momentan, încă, dar da, e motivul nostru principal de fericire în fiecare zi.", a declarat Nicole Cherry, în exclusivitate, pentru WOWbiz.ro.

Citeste si: Nicole Cherry, imaginea înduioșătoare cu fiica ei! Anastasia a apărut alături de mama sa în ceas de seară: „Bună seara”

Citeste si: Nuțu Cămătaru, declarație șocantă despre Monica Gabor: „Mi-a adus-o Dinu Damaschin. Am ținut-o câteva zile, era varză..- bzi.ro

Nicole Cherry, totul despre botezul Anstasiei

Nicole Cherry și familia ei [Sursa foto: Instagram]

Anastasia are deja vârsta necesară pentru a fi creștinată, iar Nicole și Florin s-au pus deja pe treabă. Cei doi au început deja pregătirile, urmând ca la finalul acestei primăveri, să aibă loc unul dintre cele mai importante evenimente din viața lor.

Nicole Cherry ne-a dezvăluit detalii în premieră despre botezul fiicei ei și cine vor fi nașii.

"Am reușit să organizăm cât de cât botezul, am parte și de ajutor, recunosc. Nu aș fi putut să mă descurc singură, pentru că avem destul de mulți invitați, fiind și prima petrecere mare, ne-am dorit să avem toți oamenii pe care îi iubim alături de noi, e o listă foarte mare, chiar nu mă așteptam și ne-au și răspuns pozitiv mulți dintre ei. Așteptăm momentul cu nerăbdare, ne dorim să o creștinăm, mai ales că am o conexiune foarte puternică cu Dumnezeu și e un eveniment important pentru întreaga familie. În luna mai se va întâmpla, o să fie frumos o să fie un început de vară cu mult soare.(...) Nașii vor fi prietenii noștri de familie, pe care îi cunosc eu de foarte mult timp, de la 14 ani, sunt nașii Anastasiei, iar nașii de cununie vor fi oamenii apropiați sufletului nostru, din partea lui Florin.", a mărturisit Nicole Cherry, în exclusivitate, pentru WOWbiz.ro.

Citeste si: Nicole Cherry a plecat în vacanță! Ce locație de lux a ales vedeta de data aceasta/ FOTO

Nicole Cherry, totul despre cununia cu Florin

Nicole Cherry și Florin Popa [Sursa foto: Instagram]

Cântăreața a oferit un detaliu nou și anume că și cununia va avea loc fix în aceeași zi, transformând botezul într-un eveniment dublu. Vedeta ne-a povestit cum au pus în plan totul și cum se vor desfășura lucrurile la care s-au gândit.

"Cumva va avea loc cununia noastră practic, dar pe cea religioasă o vom păstra pentru un eveniment din viitor. Dar va avea loc cununia, pur și simplu vom spune DA și ne vom axa pe evenimentul Anastasiei, pentru că vrem să fie despre ea, nu despre noi.", a dezvăluit Nicole Cherry, în exclusivitate, pentru WOWbiz.ro.