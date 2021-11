Nicole Cherry, dezvăluiri despre momentul în care l-a cunoscut pe iubitul ei: ”Cred că a fost dragoste la prima vedere”

In articol:

Nicole Cherry este una dintre cele mai iubite artiste, din România.

Vedeta și-a făcut debutul, în industria muzicală, la vârsta de 14 ani. Piesa ei "Memories", care are peste 15 milioane de vizualizări, a făcut-o celebră până în momentul de față.

Nicole Cherry și iubitul ei sunt împreună de când artista avea 16 ani, Florin fiind cu 8 ani mai mare decât ea. În cadrul unui interviu pentru revista VIVA, Nicole Cherry a vorbit despre momentul în care l-a întâlnit, pe actualul ei logodnic.

Nicole Cherry și iubitul ei Florin [Sursa foto: Instagram]

Nicole Cherry, dezăluiri despre prima întâlnire cu iubitul ei

Nicole Cherry a vorbit despre momentul în care l-a întâlnit pe iubitul ei, Florin. Aflată cu tatăl ei la un service pentru telefoane, Nicole Cherry avea să-și cunoască bărbatul vieții, cu care urmează să aibe un copil, în scurt timp.

Cântăreața a mărturisit că a fost dragoste la prima vedere și că din prima clipă în care l-a văzut a simțit fiori.

În ceea ce privește prima întălnire romantică, Nicole Cherry a mărturist că totul a fost perfect.

"A fost amuzantă. Eram în zona Unirii, iar tatăl meu căuta un magazin GSM pentru a-mi repara telefonul și a intrat pentru a întreba dacă este posibil să am din nou mobilul funcțional, măcar pentru a-mi recupera datele de pe el. Eu l-am așteptat în mașină, în fața magazinului. La un moment dat, am început să mă întreb de ce durează atât de mult și am intrat după el. Cred că a fost dragoste la prima vedere, acea sclipire. Dacă te referi la prima dată când ne-am cunoscut. Dacă te referi la prima întâlnire romantică, a fost perfect; fără niciun moment de stângăcie, o interacțiune normală, cu multe zâmbete", a declarat Nicole Cherry, pentru sursa citată mai sus.

Între Nicole Cherry și iubitul ei, Florin, este o diferență de 8 ani. Artista a mărturist că la început, nu a vrut să-i acorde o șansă, din cauza diferenței de vârstă, dar timpul pe care l-au petrecut împreună și momentele frumoase

i-au adus împreună.

"Nu neapărat că nu aveam ochi pentru el, dar pur și simplu nu era momentul. Fiind și mai mică în momentul ăla – el e mai mare cu 8 ani – diferența se simțea puțin mai tare atunci. Acum, având 22 de ani, deja diferența nu se mai simte atât de tare ca atunci când aveam 16. Ușor, ușor, am început să vorbesc cu el, să-l cunosc, să-mi dau seama că e un om care mă face să zâmbesc și care are simțul umorului, ceea ce pentru mine e foarte tare. Era, așa, mai mult o chestie între noi… Pur și simplu, din respect pentru tata, mă ajuta de fiecare dată când aveam nevoie. Râdeam când ne întâlneam și, ușor, ușor, am râs atât de mult că… am rămas împreună", a declarat Nicole Cherry pentru aceeași sursă.

S-au mutat împreună după un an de relație

Nicole Cherry și iubitul ei au decis să se mute împreună după un an de relație. Artista afirmă că acest moment a ajutat-o să-l cunoască mai bine pe Florin și asta i-a unit extrem de mult, de-a lungul relației lor.

"Hahaha! Cred că este normal ca, într-o astfel de etapă, să descoperi și alte lucruri despre persoana iubită – de la locul în care mănâncă sau unde lasă cana de cafea la felul în care doarme –, dar, prin comunicare, le poți rezolva foarte ușor și poți trece peste micile imperfecțiuni, dacă putem să le numim astfel. Dar, în general, totul a decurs foarte ușor, mai ales că semănăm în foarte multe privințe", a mai declarat artista, pentru sursa de mai sus.

Nicole Cherry, o iubită norocoasă:"Îmi face surprize mereu!"

Nicole Cherry se laudă că are un iubit atent, care îi oferă mereu gesturi de iubire. De asemenea, artista a mai declarat că, Florin este un bărbat cu simțul umorului, onest, romnatic și cu capul pe umeri.

"Este un om natural, un om sincer, amuzant, un bărbat care știe ce vrea, un iubit romantic, dar și pragmatic. Și da, îmi face surprize mereu, de la flori la prăjituri sau un prânz. Cred că, în prima fază, cu toții ne uităm la trăsăturile fizice ale persoanei, iar mai apoi descoperim calitățile, ne îndrăgostim de cum este persoana la nivel emoțional, de personalitate, de caracter", a mai povestit Nicole Cherry, pentru aceeași sursă.

Întrebată despre cum este ea în relația cu Florin, Nicole Cherry a declarat că este iubita perfectă. Artista a povestit că se ocupă de treburile casnice, atunci când are timp, iar iubitul ei o ajută de fiecare dată.

"Eu sunt iubita perfectă. Hahaha! Nu că mă laud, însă fac de toate: gătesc, fac și curățenie, fac și cumpărături (când e cazul). Dar da, împărțim și treburile casnice, când avem timp fiecare dintre noi, și ne completăm. Pentru că suntem două persoane cu programe destul de încărcate, există și zile în care nu ne sincronizăm", a completat artista.

Nicole Cherry, mărturii despre nuntă și botez

Aflată în ultima lună de sarcină, Nicole Cherry este extrem de fericită. La sfârșitul acestui an, Nicole Cherry va aduce pe lume primul ei copil și anume, o fetiță, pe care o va chema Anastasia.

Artista a mai mărturist că nu-și dorește să facă nunta în aceelași timp cu botezul, deoarece vrea ca fiecare eveniment din viața ei să fie unic și special.

"Nu, nu. Momentan, ne concentrăm pe baby Anastasia. Când va fi nunta, va fi un eveniment separat, special. Fiecare etapă din viața noastră trebuie sărbătorită independent", a mai declarat artista.