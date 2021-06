Nicole Cherry este însărcinată în luna a treia. Care este sexul bebelușului și cum au reacționat părinții cântăreței la aflarea vești.

Nicole Cherry și iubitul ei, Florin Popa [Sursa foto: Instagram] 16:18, iun 10, 2021 Autor: Anastasia Rebeca

In articol:

Nicole Cherry este însărcinată pentru prima oară, iar de trei luni este în culmea fericirii. Artista va naște în preajma zilei sale de naștere, iar la o zi de la marea veste, a dezvăluit și sexul bebelușului.

Nicole Cherry a dezvăluit sexul bebelușului

Nicole Cherry și Florin Popa trăiesc momente speciale de când au aflat că vor deveni părinți pentru prima dată. Cei doi sunt împreună de mai bine de trei ani, dar se cunosc de când cântăreața avea doar 16 ani.

Citeste si: Nicole Cherry, primele imagini cu burtica de gravidă. Mesajul emoționant transmis de viitoarea mămică: ”Nu am cuvinte”

Nicole Cherry, în vârstă de 22 de ani, în urmă cu două zile a postat, pe contul său de socializare, o imagine alături de iubitul său împreună cu un mesaj în care anunța ca va fi mamă și cât de emoționantă este această perioadă.

„Lângă Florin am crescut și în brațele lui am devenit femeie. În ochii lui mi-am văzut tot viitorul și am simțit din prima clipă că e bărbatul care va da sens vieții mele. De câteva luni, trăiesc toate emoțiile si sentimentele la intensitate dublă, pentru că le împart cu o inimioară care bate în tandem cu inima mea.

Citeste si: O nouă înșelătorie face ravagii în România! Zeci de oameni au picat deja în plasă- bzi.ro

Pentru că din inimile noastre s-a mai născut încă una, am învățat ce e iubirea absolută. Te iubim pe tine cel mai mult. Semnat, mami și tati” , a fost mesajul vedetei publicat pe contul său de socializare.

La o zi de la marele anunț că va fi mamă, Nicole Cherry, le-a făcut o surpriză faniilor, și a dezvăluit și sexul bebelușului. Aceasta a postat o fotografie în care apare alături de pisicuța ei, care poartă o eșarfă la gât instripționată cu mesajul „O să am o surioară”, iar în dreptul imaginii, un mesaj: „ O sa avem o CIRESICA!".

Nicole Cherry[Sursa foto: Instagram]

Cum au reacționat părinții cântăreței la aflarea vești că vor fi bunici

Nicole Cherry, după anunțarea vești că este însărcinată, a dorit să dezvăluie și care a fost reacția părințiilor când au aflat că vor fi bunici. Aceasta a spus, în cadrul unui interviu, că părinții săi sunt foarte fericiți și că o vor susține mereu.

„Părinții mei s-au bucurat foarte mult! Am cei mai fantastici părinți, care sunt alături de mine si mă susțin necondiționat”, a spus Nicole Cherry.

Citeste si: Tatăl lui Nicole Cherry, adevărul despre sarcina fiicei sale: „Îmi doresc să devin bunic”

Deși cei doi sunt în culmea fericirii că vor deveni părinți, deocamdată nu se gândesc să facă o nuntă.

„Nu ne-am gândit încă la căsătorie. Focusul nostru este bebe, momentan”, a mai spus cântăreața.

SURSE: fanatik.ro