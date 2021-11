Nicole Cherry, în lacrimi. Ce spune artista despre mama ei acum, când și-a adus fetița pe lume? "Cumva ea așa a simțit..."

In articol:

Nicole Cherry radiază de fericire de când a născut-o pe Anastasia, fetița ei. Încă de la aflarea veștii că va deveni mamă, însă, artista a realizat cât de multe eforturi a făcut cea care i-a dat viață pentru ea și sora sa.

Într-un podcast recent, tânăra a recunoscut care este cel mai mare regret al ei, legat de părinți.

Nicole Cherry: "Mi-aș fi dorit să fie mai pentru ea"

Nicole Cheryy a declarat în nenumărate rânduri că a avut întotdeauna o legătură specială cu mama ei. Cu toate acestea, artista a recunoscut abia acum că poartă în suflet un regret legat de cea care i-a dat viață și a crescut-o. Solista a mărturisit că se pune în postura mamei sale și realizează cât de multe sacrificii a făcut aceasta pentru ea și sora ei.

Nicole Cherry [Sursa foto: Captură video]

Tânăra a recunoscut că și-ar fi dorit ca femeia să nu se dedice în totalitate familiei și să reușească să-și facă timp și pentru ea, de-a lungul anilor: "Mi-aș fi dorit să fie mai pentru ea și cumva îmi pare rău câteodată, că am impresia că poate ar fi vrut să facă mai multe pentru ea, sunt sigură că o să plângă când o să vadă asta, mereu i-am spus că o apreciez enorm de mult că și-a dedicat toată viața pentru noi. Cumva ea așa a simțit, asta și-a dorit și asta a făcut, mi-aș fi dorit să aibă și ea mai mult timp pentru ea, îmi pare rău. Cu cât am crescut am reușit să o fac fericită și să-i înapoiez tot timpul pe care ea mi l-a dat.", a declarat Nicole Cherry, în cadrul podcastului găzduit de Cătălin Măruță.

Prima fotografie cu fetița lui Nicole Cherry [Sursa foto: Instagram]

Nicole Cherry a devenit mamă de fată

Nicole Cherry și viitorul ei soț, Florin, sunt în culmea fericirii. Cei doi au devenit în urmă cu puțin timp părinți și au reușit să-și întemeieze familia mult visată. Artista a fost cea care a dat marea veste pe rețelele de socializare, unde chiar a și postat o fotografie cu micuța Anastasia, după ce a adus-o pe lume. "A venit prințesa", a scris Nicole în dreptul imaginii cu fiica ei, pe care era nerăbdătoare să o cunoască.

În urmă cu puțin timp, cântăreața declara că a avut o sarcină ușoară, fără complicații, iar acest lucru nici nu a făcut-o să realizeze cât de repede a trecut timpul: "Am avut o sarcină ușoară. Mă așteptam să fie mai greu de la 7 luni încolo, nu a fost greu. Și la 7 luni am fost ok, în schimb ultimele trei săptămâni au fost... nu mai e așa ușor. S-a mărit și nu prea mai are loc.", spunea Nicole Cherry înainte de naștere, pe contul personal.