Nicole Cherry, mai sinceră ca niciodată la 2 ani de când a devenit mamă! Ce se întâmplă în viața sa, în prezent: „Încerc să mă accept”

Nicole Cherry și-a intrat în rolul de mămică în urmă cu aproximativ doi ani, când a adus-o pe lume pe fiica sa, Anastasia. De când are mai puțin timp la dispoziție pentru ea, artista face tot posibilul să se împartă cu brio între viața profesională și cea personală, dar pare că acest lucru îi și iese de minune.

Nicole Cherry, despre viața de mămică

Recent, cântăreața a vorbit despre cum este viața pentru ea, în prezent.

Nicole Cherry trăiește o frumoasă poveste de dragoste cu Florin Popa, iar din rodul iubirii lor a rezultat o fetiță absolut superbă, Anastasia. Artista și-a intrat repede în rolul de mămică, însă nu a renunțat nici la viața ei profesională și a reușit să le îmbine perfect. Recent, cântăreața a povestit cum reușește să treacă peste momentele mai dificile și a recunoscut că fiica ei îi dă putere în orice situație și o ajută să depășească totul cu brio.

„ Până acum, cred că tot ce am reușit să fac este să îmi împart timpul bine. Echilibrul ajută în orice. În rest, am și un copil bun care, de fiecare dată, îmi dă doza de energie de care am nevoie să merg mai departe. Chiar dacă dorm mai puțin, chiar dacă nu reușesc să le fac pe toate, nu pun presiune pe mine, încerc să mă accept și cu bune și cu rele și să îmi dau timp și mie. Dar nici nu mă dau bătută, sunt o fire luptătoare.”, a spus Nicole Cherry pentru Adevărul.

Nicole Cherry, despre viitorul fiicei sale

Nicole Cherry a vorbit și despre viitorul fiicei sale și dacă va fi sau nu de acord ca aceasta să o urmeze în carieră. Artista a mărturisit că o va susține în orice va alege și o va îndruma cât de bine va putea.

„Eu îmi doresc pentru Anastasia ce o face pe ea fericită. Atâta timp cât ea va fi fericită cu job-ul pe care îl va avea, cu ce va alege să facă, eu o voi susține și mă voi bucura pentru ea. Niciodată nu am fost de acord cu părinții care își doreau să devină ceva arunci când vor crește, nu au reușit și au forțat copii. Nu cred că asta ajută. Până la urmă trebuie să ne alegem fiecare ce ne dorim, ce ne face fericiți, pentru că azi suntem, mâine nu mai suntem. Nu se știe niciodată ce schimbări vor fi în viața noastră și cel mai bine este să ne facem propriile alegeri.”, a adăugat Nicole Cherry.