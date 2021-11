Nicole Cherry, momente grele în ultimul trimestru de sarcină: „A început să mă doară”

In articol:

Nicole Cherry numără zilele din calendar până când o va aduce pe lume pe fiica ei. Mai este extrem de puțin timp până la acest moment, căci artista a intrat deja în ultimele luni de sarcină, iar dacă până acum nu s-a confruntat cu probleme specifice femeile gravide,

iată că lucrurile par să se complice chiar acum, când este pe ultima sută de metru înainte de naștere.

Nicole Cherry: „ A început să mă doară ba o coasă, ba să mă doară spatele, zona lombară”

Pe rețelele de socialiazare este extrem de activă și de-a lungul sarcinii i-a ținut pe internauți la curent cu tot. Lucrurile nu se schimbă nici acum, când mai are doar câteva săptămâni până când își va ține fiica în brațe. Dar iată că, deși a fost norocoasă și nu a avut simptome supărătoare, acum lucrurile par să se complice. Vedeta le-a povestit internauților că începe să aibă tot felul de dureri și se simte din ce în ce mai grea, așa că mai toate activitățile ei se desfășoară din pat, căci nu prea poate să facă mult efort.

„Am avut o sarcină ușoară. Mă așteptam să fie mai greu de la 7 luni încolo, nu a fost greu. Și la 7 luni am fost ok, în schimb ultimele trei săptămâni au fost … nu mai e așa ușor. S-a mărit și nu prea mai are loc. A început să mă doară ba o coasă, ba să mă doară spatele, zona lombară. E mai greu … stau ce stau și după mă pun în pat, nu am ce să fac”, a declarat Nicole Cherry, pe Instagram.

Nicole Cherry, primele declarații după ce a fost cerută în căsătorie

Tânăra a fost luată prin surprindere de tatăl fetiței ei în urmă cu câte săptămâni, atunci când a venit la ea cu un impresionant buchet de trandafiri,

dar vedeta a fost inelul cu diamante pe care i l-a pus pe deget, după ce i-a pus marea întrebare.

„A fost ceva extrem de simplu, cumva așteptat mai ales fiind și însărcinată, toată lumea se aștepta că vine și momentul ăsta. A fost într-un moment surprinzător pentru mine, chiar nu mă așteptam.

A fost ceva spontan, eram în drum spre munte, am zis că o să luăm cina împreună, am zis să ne sărbătorim că mai e puțin și vine fetița, și uite că a venit și inelul. Cumva mă așteptam că se va întâmpla la un moment dat, dar nu mă așteptam fix în momentul ăla”, a declarat Nicole Cherry, la o emisiune televizată.