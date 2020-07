Nicole Cherry, rana pe silicoane. Ce spune artista

In articol:

Bustul lui Nicole Cherry iese cu siguranță în evidență, însă fanilor le-a atras attenția rana de pe silicoane, foarte vizibilă de altfel. Iată ce spune artista despre semnul de pe sân.

Nicole Cherry petrece câteva zile la malul mării, alături de mai mulți prieteni, însă bucuria ei a fost umbrită de un mic incident. Pentru a realiza fotografii spectaculoase, una dintre prietenele artistei a plecat la mare și cu drona după ea.

Nicole Cherry, rana pe silicoane. Ei bine, aparatul i-a lăsat și un semn de toată frumusețea pe trup lui Nicole Cherry. Mai exact, prietena sa, care nu știe încă să foloseacă foarte bine o dronă, a lovit-o pe Nicole cu drona în silicoane.

Din cauza prietenei neîndemânatice, Nicole s-a ales cu o vânătaie foarte urâtă pe unul dintre sâni. Chiar și așa, artista nu s-a sfiit și a continuat să se fotografieze în diverse ipostaze. Fanii săi au remarcat imediat incidentul și artista s-a simțit nevoită să-și justifice semnele de pe trup.

Vânătaia i-a îngrijorat pe amicii săi care au început să își dea cu părerea despre ce ar fi putut păți artista. Pentru a clarifica totul, Nicole Cherry le-a povestit care este motivul pentru care s-a ales cu o rană pe sân. ”Ce am eu aici nu este ce vă trece vouă prin cap. Drona! M-a lovit Paula cu drona, învață să o folosești”, a spus Nicole Cherry pe pagina sa de Instagram.

Nicole Cherry a recunoscut că și-a pus silicoane în secret

Nicole Cherry a recunoscut la televizor că și-a pus silicoane în urmă cu mai bine de un an. Nicole Cherry și-a pus implanturi cu silicon în urmă cu mai bine de un an. Pentru că nu a exagerat și a ales o mărime care să arate cât mai natural, nimeni nu a observat că frumoasa cântăreață a suferit această intervenție estetică.

Totuși, privind pozele mai vechi pe care Nicole Cherry le-a publicat pe paginile ei de pe rețelele de socializare, se observă cu ușurință că acum tânăra se bucură de un bust mai generos.

„Eu sunt ok cu operaţiile estetice, până la un punct. Dacă nu se întrece măsura şi până la urmă chiar este nevoie, eu zic da. Dacă pe tine te face să te simţi mai bine, do it! Nu sunt contra şi mi se pare că până la urmă e important să fim noi împăcaţi cu aspectul nostru fizic. Unele persoane ajung să se urâţească din fete foarte frumoase şi asta nu ar trebui să se întâmple”, a mărturisit Nicole Cherry.