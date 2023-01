Nicoleta Delinescu nu își dorește ca fiul ei să o vadă cu alți bărbați! Cătălin Cazacu este singurul care le trece pragul: „De câțiva ani eu nu am mai avut timp”

In articol:

Nicoleta Delinescu este fosta iubită a lui Cătălin Cazacu. Cei doi au format timp de cinci ani un cuplu, iar interpreta este cea care l-a făcut pe motociclist tată, însă lucrurile nu au funcționat între ei, așa că aceștia au luat-o pe drumuri separate.

Chiar dacă lanțul de iubire dintre ei s-a rupt de mult, cântăreața în vârstă de 45 de ani a decis să facă un sacrificiu la care nu multă lume s-ar fi gândit, totul de dragul fiului ei.

Nicoleta Delinescu, dispusă să-și sacrifice viața amoroasă de dragul fiului său

Andrei, fiul Nicoletei Delinescu și a lui Cătălin Cazacu, locuiește cu mama sa, care îl adoră pur și simplu și care pare că este dispusă să facă orice sacrificiu de dragul acestuia.

Solista nu și-a mai refăcut viața după despărțirea de motociclist, în special pentru că se concentrează pe copilul ei și pe educația acestuia, așa cum a mărturisit chiar ea.

Mai mult decât atât, Nicoleta spune că a făcut o înțelegere cu fiul ei ca solista să nu își facă un iubit decât în momentul în care și Andrei va avea vârsta potrivită pentru a avea o iubită.

„Iubirea din viața mea în ultimii ani este Andrei și cam atât. Mai cred în iubire și știu că există, dar de câțiva ani eu nu am mai avut timp pentru ea. Pentru că iubirea, pentru mine, înseamnă și timp și sacrificii. Eu am ales să îmi dedic tot timpul fiului meu, Andrei, și carierei mele. Și mai un detaliu important să îți spun. Am stabilit cu băiatul meu, Andrei, ca mami să-și facă iubit doar când o să vină momentul ca el să aibă o iubită. Andrei nu a văzut nici un bărbat în viața lui în casa mea în afară de Cătălin.”, a declarat Nicoleta Delinescu, pentru Click!

