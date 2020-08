In articol:

Nicoleta Dragne, în plin conflict la doar o zi după ce a născut![Sursa foto: Instagram]

Nicoleta Dragne, fosta ispită de la ”Insula Iubirii”, a devenit mămica unui băiețel perfect sănătos. Deși a născut prematur, la 35 de săptămâni, proaspăta mămică spune că pruncul ei nu are nicio problemă. Aceasta a intrat în travaliu și a născut după câteva ore, la o clinică privată. Ispita a postat și primele fotografii cu bebelușul!

Nicoleta Dragne, aspru criticată la o zi după ce a născut

La doar o zi după ce i-a dat naștere pruncului său, Nicoleta a fost implicată într-un scandal, pe rețelele de socializare, în urma unor comentarii lăsate de internauți. Se pare că o femeia a criticat-o dur pe proaspăta mămică, după ce aceasta a alea să nască la o clinică privată. Nicoleta n-a stat prea mult pe gânduri și a luat atitudine.

Ispita a fost întrebată de internauți de ce are nevoie în geanta pentru maternitate, iar aceasta a spus că nu a avut nevoie de nimic, pentru că cei de la clinica în care se află i-au oferit tot ce era necesar. Ulterior, Nicoleta a fost criticată pentru că s-ar fi lăudat cu faptul că îşi permite să aibă parte de îngrijiri medicale la un spital privat.

”Mi-a scris cineva că sunt arogantă. Eu am născut aici pentru că aici a născut și sora mea și plus că am vrut să nasc cu același medic cu care a născut și ea. E perioadă cu COVID, eşti în mai mare siguranţă și ai și mai mult confort….Unele femei au ceva probleme cu capul. Nu te costă foarte mult să naşti aici, mai ales dacă ai şi un abonament lunar la ei. Nu înţeleg de unde atâta răutate”, a spus aceasta.

Cât despre băiețelul ei, ispita a ținut să le povestească și susținătorilor ei despre faptul că cel mic seamănă cu tatăl lui.

„Bebe este foarte bine. Are puțin perfuzie, pentru că are glicemia scăzută. Este sănătos, este foarte mare. Are 3,170 kg și 51 de cm. Este foarte mare pentru un bebeluș care s-ar fi născut la 35 de săptămâni. Să știți că nu seamănă cu mine, este leit taică-su. Că de, așa se întâmplă. Noi ne rupem spatele și ei seamănă cu tații. Am născut la o clinică privată, totul a decurs foarte bine. Am născut natural. Am dureri, dar e ceva normal, e suportabil”, a explicat Nicoleta.