Nicoleta Dragne, probleme de sănătate în sarcină. Fosta ispită va deveni mamă de băiat pentru a doua oară: „Nu pot să mai merg”

Nicoleta Dragne, fosta ispită, întâmpină dificultăți în a doua sa sarcină, probleme care nu au apărut în cazul primului copil. Blondina se luptă cu o situație cu totul nouă pentru ea, despre care medicii au informat-o că este o normalitate în cazul unora dintre femeile însărcinate.

Dacă la început s-a speriat din cauza simptomelor pe care le are, cu timpul Nicoleta Dragne s-a obișnuit și încearcă pe cât posibil să treacă peste această etapă complicată din perioada sarcinii. Mai exact, fosta ispită prezintă probleme în zona picioarelor, fapt care o pune în foarte mare dificultate atunci când merge și chiar atunci când pur și simplu stă. Din această cauză, este nevoită să petreacă o bună perioadă în repaus.

Nicoleta Dragne, probleme de sănătate în a doua sarcină

Nicoleta Dragne urmează să devină mămică de băiat pentru a doua oară, însă se pare că micuțul vine „la pachet” și cu dureri de oase la nivelul picioarelor, care nu-i mai permit mamei sale să petreacă mult timp în picioare.

„ Am probleme cu oasele la picioare, nu pot să mai merg, asta e singura problemă. Nu pot să stau în fund, dacă stau întinsă mă doare și întinsă, medicii spun că se pregătește corpul pentru naștere, dar așa ceva n-am avut la prima sarcină. Dacă nu te-ai mai lovit de asta nu știi ce să faci”, a spus Nicoleta Dragne, conform Spynews.ro.

Când va naște Nicoleta Dragne?

Nicoleta Dragne așteaptă cu nerăbdarea venirea lunii februarie, pentru a-și ține cel de-al doilea băiețel în brațe pentru prima dată. Pentru că mai are acasă încă un micuț, fosta ispită nu duce lipsă de hăinuțe și lucruri necesare pentru nou născut. Până atunci, însă, Nicoleta Dragne face tot posibilul să transforme această perioadă într-una cât mai suportabilă în ceea ce privește starea de sănătate.

„În februarie o să nasc, mai am de tras puțin. Voi avea un băiețel, am cred că trei dulapuri de haine. Am o grămadă de hăinuțe de băiețel, sora mea a avut primul copil tot băiat, și tot ce a fost la el au venit la mine, apoi hăinuțele de la băiețeii prietenelor mele au venit tot la noi, iar apoi eu ce i-am dat lui Vladi, ce am cumpărat, ce am donat, dar oricum am haine de cred că mai pot să fac 10 copii. Nu e problemă de haine, nu e problemă de nimic, am absolut tot”, ne-a mai spus ea.