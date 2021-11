Nicoleta Dragne și Mădălina Pamfile au vorbit deschis la „Bravo, ai stil! Celebrities” despre bărbatul care le-a trecut prin viață: „Erau niste comentarii cum că ea mi-a furat bărbatul”

In articol:

Încă de la intrarea în competiție a Nicoletei Dragne, toată lumea a crezut că își va îndrepta toate armele către Mădălina Pamfile și nu din motive vestimentare, ci personale.

Poate nu toată lumea știe, dar Nicoleta Dragne se iubește în prezent cu bărbatul cu care Mădălina Pamfile a fost căsătorită, Bruno Vlad. Astfel, toți s-au așteptat ca cele două să aibă ceva de împărțit, însă se pare că nu există resentimente între cele două pe acest plan.

Mădălina Pamfile și Nicoleta Dragne au vorbit deschis în ultima ediție a show-ului fenomen de pe Kanal D „Bravo, ai stil! Celebrieties” despre relația pe care o au în spatele camerelor de filmat. Cele două chiar s-au conversat înainte de a participa la singura emisiune vestimentară din România.

Ei bine, cu puțin timp înainte ca ambele să participe la emisiunea TV, au vorbit pe rețelele de socializare.

Subiectul a fost ziua de naștere a bărbatului cu care ambele s-au iubit. Nicoleta Dragne și-a dorit să-i ofere lui Bruno Vlad un cadou aparte, așa că a fost nevoită să contacteze mai multe persoane apropiate pe care le-a rugat să-i scrie o amintire, printre aceste persoane s-a numărat și fosta lui soție, Mădălina Pamfile.

Nicoleta Dragne: A fost ziua iubitului meu, eu am contactat-o pe ea, am vrut să îi fac lui un cadou, acel borcan cu mesaje. În ce consta treaba asta cu borcanul; persoana care vrea să facă acest gen de cadou, trebuie să contacteze cât mai mulți oameni care au făcut parte din viață de la cei cu care a copilărit până la cei din prezent. Și eu i-am scris ei un mesaj daca ar vrea să îmi lase pentru el un mesaj cu o amintire și ceva de „La mulți ani”. Ea a făcut parte din via ță lui. Stăteam așa și mă uitam, bai, daca ăștia ar ști că noi și vorbim...îmi venea să le scriu.

Madalina Pamfile: „ Erau niste comentarii cum că ea mi-a furat bărbatul, îmi venea mie să scriu că...”

Pe rețelele de socializare a început să circule un zvon protivit căruia Nicoleta Dragne l-ar fi „furat” pe Bruno Vlad de la Mădălina Pamfile. Nimic mai fals, spune chiar concurenta „Bravo, ai stil! Celebrities”. Ea a dezvăluit în fața colegelor de platou și a juraților că rivala ei și fostul soț s-au cuplat la trei ani de la despărțirea lor. Cât despre mesajul Nicoletei Dragne, Mădălina Pamfile spune că i-a răspuns fără probleme.

Madalina Pamfile: Da, i-am răspuns, dar n-a mai ținut asta cu borcanul, însă i-aș fi zis. Trebuia să zicem o amintire sau ceva. Eu aș fi pus ceva care nu are legătură cu noi doi. Aș fi pus o chestie amuzanta de la club. Nu am nicio treaba. Nu avem niciun hate. Erau niste comentarii cum că ea mi-a furat bărbatul, îmi venea mie să scriu că n-a furat nimeni nimic. Ei s-au cunoscut la trei ani distanta.