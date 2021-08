Nicoleta Luciu a rupt tăcerea! A povestit cum stau, de fapt, lucrurile în căsnicia ei! A recunoscut infidelitațile soțului: “Fetele bune au...“

Nicoleta Luciu [Sursa foto: Instagram] 22:45, aug 15, 2021 Autor: Alexandra Gabriela

Nicoleta Luciu a făcut și face tot ce se poate pentru iubire. Focoasa brunetă a renunțat la cariera ei din showbiz, s-a mutat la Miercurea-Ciuc alături de soțul ei, ba chiar a trecut și peste infidelitățile celui care i-a jurat iubire o viață întreagă.

Deși Nicoleta Luciu făcea ravagii atunci când apărea pe micul ecran, vedeta a prioritizat căsnicia ei și viața de familie.

Iar pentru fosta asistentă tv nu există împlinire mai mare decât să fie alături de cei patru copii pe care îi are.

Acum câțiva ani, partenerul de viață al brunetei, afaceristul Zsolt Csergo a avut mai multe aventuri cu o antrenoare de fitness. Nu a durat mult până când presa a aflat de aceste picanterii, iar Nicoletei luciu nu i-a picat deloc bine să își vadă omul iubit în acele ipostaze, cu o altă femeie.

Cu toate acestea, sora Iulianei Luciu a reușit să treacă peste și să dea uitării acelui eveniment nefericit din mariajul lor.

Acum, Nicoleta Luciu spune lucrurilor pe nume și dezvăluie cum decurge căsnicia de care a ținut cu dinții pentru a nu-și destrăma familia.

„ E foarte, foarte important ca lucrurile să decurgă frumos şi normal într-un cuplu. Fetele bune au gura mai mică( şi credeţi-mă că o să fie bine. Niciodată să nu vă certaţi cu soţii. Daţi-le dreptate când au draci şi gata. (…) La noi e invers. El e foarte calm, eu sunt mai agitată pentru că stând de dimineaţă până seara cu copiii am super energie şi câteodată mă mai şi enervez şi primul care-mi iese în cale de multe ori e el .” a mărturisit focoasa brunetă.

Cariera de succes a Nicoletei Luciu

Debutul Nicoletei Luciu în televiziune a fost de succes și părea promițător.

Mama celor patru copiii ai lui Zsolt Csergo a recunoscut că tot ce a făcut i-a adus multe satisfacții pe plan profesional.

„ În primul rând am debutat ca model când aveam 15 ani, după care am evoluat, am făcut vreo 15 ani şi acest hobby al meu pentru că am îmbinat utilul cu plăcutul. (…) Când am debutat noi se câştigau foarte mulţi bani. Acum nu mai ştiu preţurile, dar ştiu că la vremea respectivă generaţia de aur făcea foarte mulţi bani la vremea respectivă. Şi asta pentru că erau foarte multe job-uri şi… puţine modele. (…) Crăiasa Zăpezii, am încheiat practic şi prezentarea, dar să ştii că am avut emoţii. Nu ştiu de ce. În mod normal n-ar fi trebuit să am, dar uite că am avut. (…) Nu m-am plâns niciodată pentru că îmi place ceea ce am făcut, n-am regretat niciun moment al vieţii mele, toate au venit la timpul lor, copiii la timpul lor, adică am încercat toate meseriile care puteau fi încercate în showbiz, le-am făcut cu plăcere, cu drag .” a adăugat Nicoleta Luciu.