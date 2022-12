Nicoleta Nucă are planuri mari pentru anul care vine. Artista are câteva dorințe: „Dacă voi reuși, veți ști despre ele și voi”

In articol:

Mai sunt doar câteva zile până la finalul anului curent, iar majoritatea oamenilor își fac planuri pe care să le împlinească în anul care vine.

Nici artiștii nu fac excepție de la regulă, așa că Nicoleta Nucă are deja câteva idei pe care vrea să le transforme în realitate pe parcursul lunilor care urmează.

Nicoleta Nucă nu stă degeaba! Artista știe deja ce vrea să facă în 2023

Pentru că mai sunt doar câteva zile până când urmează să intrăm în noul an, o mulțime de artiști au deja planuri pentru Revelion. Este și cazul Nicoletei Nucă, care va fi în locul în care se simte cel mai bine în noaptea dintre ani.

Cântăreața a dezvăluit că fanii acesteia o pot vedea pe scenă de Revelion, pentru că urmează să susțină un concert la Călărași pe 31 decembrie.

Artista le-a spus fanilor acest lucru pe Instagram, în timpul unei sesiuni de întrebări și răspunsuri. Tot acolo, cântăreața a mărturisit și ce are de gând să facă după finalul anului curent.

Vedeta nu vrea totuși să spună cu subiect și predicat ce idei are, cel puțin nu până când acestea se vor concretiza.

„Am câteva lucruri de bifat din lista de rezoluții pentru 2023 și dacă voi reuși, veți ști despre ele și voi. În rest, am învățat să nu mai fac planuri pe care să le bat în cuie, ci să rămân flexibilă, pentru că nu știm ce ne rezervă viitorul”, a scris Nicoleta Nucă pe Instastory.

Probabil artista a luat această decizie pentru că are destulă experiență și a învățat o mulțime de lucruri până în acest moment, din experiențele prin care a trecut.

„În urma situațiilor pe care le-am tot întâmpinat de-a lungul vieții, până mi-am dat eu două palme peste ochi. Am făcut și terapie, bineînțeles, pentru că asta este soluția în genul ăsta de situații și împreună cu terapeutul și ulterior singură și cu ajutorul oamenilor apropiați din viața mea, care m-au susținut în acest drum, am reușit, din nou, să îmi recapăt încrederea în mine. Acum un an jumătate, doi, am trecut printr-o perioadă de depresie destul de agresivă și atunci am început terapia, lucru pentru care mă bucur foarte mult”, a mărturisit Nicoleta Nucă, pentru un post de televiziune, cu ceva timp în urmă.