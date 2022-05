Nicoleta Nucă, cucerită greu de viitorul soț: ”Și-a dat silința”. Cum a evoluat relația lor și din ce cauză nu-și dorește artista să devină mamă prea curând

In articol:

Nicoleta Nucă și Alex Ursache se iubesc de mai mulți ani, iar de ceva timp sunt și logodiți, evenimentul având loc într-un cadru romantic, în Istanbul.

Iar acum se pregătesc de ziua cea mare. Nunta va avea loc în Italia, acolo unde va participa un număr restrâns de persoane, doar prietenii și familia fiindu-le aproape.

Citeste si: Nicoleta Nucă, primele detalii despre nuntă! Fericitul eveniment nu va avea loc în România: „Cea mai îndrăgită variantă pentru noi”

Nicoleta Nucă, o femeie greu de cucerit

Însă, până să ajungă să formeze o familie, artista și partenerul ei au trecut prin mai multe etape, Alex fiind pus la diferite probe pe care le-a trecut cu brio, dovedindu-se a fi un bărbat puternic, responsabil și matur.

Citeste si: Bianca Drăgușanu, primele declarații după ce fostul iubit a confirmat despărțirea: „L-am prins la un party interesant cu domnișoare”- kfetele.ro

Citeste si: Vestea tristă a zilei despre Saveta Bogdan. Să ne rugăm pentru ea..- bzi.ro

Deși nu a fost dragoste la prima vedere, pe parcursul unor luni, fosta concurentă de la ”Bravo, ai stil” și-a dat seama că Alex Ursache este bărbatul alături de care vrea să îmbătrânească.

Astfel, după ce el a spus primul cele două cuvinte magice, ”te iubesc”, a urmat o altă etapă a relației lor, una mult mai matură. De atunci, cei doi s-au maturizat, au evoluat împreună și spune vedeta că gândesc la unison, acționează împreună, fac compromisuri și planuri doar pentru viitorul în care se văd umăr la umăr.

”Ca să ajungem în acest punct, ca eu să îl iubesc, a muncit foarte mult. Și-a dat silința, mi-a demonstrat că este de încredere, că mă pot baza pe el oricând și în absolut orice situație, că mă susține. Și că mă iubește necondiționat, chiar dacă este puțin gelos. Dar este gelos într-o măsură sănătoasă, zic eu, nu am parte de situații neplăcute din această cauză. La vreo două, trei luni după ce am început relația mi-am dat seama că îl iubesc. Pur și simplu am mers într-acolo amândoi, s-a întâmplat foarte natural. Oarecum, m-am trezit într-o dimineață și mi-am dat seama că îl iubesc. A fost un moment de revelație, un moment de epifanie pentru mine. Mi-am dat seama că îl iubesc și că el mă iubește, îmi și spusese deja asta. Nu i-am răspuns atunci, evitasem răspunsul, mă luase prin surprindere, a fost un moment awkward (incomod, ciudat, n. red.). Dar mi-am dat seama că este reciproc și i-am spus. Am crescut împreună în acești ani, ne completăm reciproc și am învățat să facem compromisuri acolo unde a fost cazul, să schimbăm atunci când a fost nevoie. Cred că asta și contează, comunicăm perfect”, a declarat Nicoleta Nucă, notează Fanatik.

Ulterior, pentru că după nuntă multă lume se așteaptă să o vadă pe artistă etalându-și burta de femeie însărcinată, Nicoleta Nucă a vorbit și despre această etapă a vieții.

Cântăreața mărturisește că relația cu Alex este una mult prea frumoasă, liniștită, liberă și interesantă așa cum este acum, încât nu își dorește, cel puțin pentru moment, să facă nicio schimbare.

Nicoleta Nucă este de părere că un copil le poate îngrădi nebunia de cuplu, dar și că ea și partenerul ei nu sunt încă pregătiți să aibă o astfel de responsabilitate pe umeri. Așadar, își doresc ca rolul de părinți să și-l asume cât mai târziu posibil.

Citeste si: Nicoleta Nucă, despre planurile de nuntă. Vedeta a dezvăluit cum l-a cunoscut pe viitorul ei soț: "Ne-am cunoscut la..."

”Îmi doresc liniște, comunicare și prietenie de la căsnicie. Să fim împliniți. Copii? Cât mai târziu posibil. La un moment dat, dar nu acum. Cred că poți avea și carieră, și copii, să fie echilibru, dar eu nu îmi doresc acum, nu sunt pregătită pentru acest pas. Cred că suntem prea tineri ca spirit, suntem prea dornici să ne trăim viața și să ne bucurăm de noi doi, de viața din acest moment, de călătorii, ne nebunie, de efervescență. Copiii sunt o etapă care schimbă radical viața și trebuie să fii dispus să faci asta”, a mai spus cântăreața.