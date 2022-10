Nicoleta Voicu nu s-a prezentat la cununia fiului ei. De ce a lipsit artista de la eveniment? "M-au făcut una cu pământul"

In articol:

Nicoleta Voicu nu a avut parte de cele mai liniștite momente, în ultimele luni. Actrița a încercat să treacă peste situațiile tensionate, însă nu a făcut față greutăților.

Nicoleta Voicu a dezvăluit, în exclusivitate pentru Antena Stars, motivul pentru care nu a fost prezentă la cununia fiului ei.

Nicoleta Voicu nu s-a prezentat la cununia fiului ei

Acesta ar fi jignit-o, așa că s-a exclus de la evenimentul cel mare.

Nicoleta Voicu a dezvăluit într-un interviu că a trecut prim momente dificile atunci când familia ei a trebuit să o excludă de la activitățile la care era normal să participe. Actrița a declarat că viața a adus-o la nivelul pământului, atât la propriu, cât și la figurat.

"Prin atâtea am trecut și despărțirile din ultima perioadă din viața mea m-au făcut una cu pământul. M-au adus la nivelul pământului la propriu și la figurat. Și a fost un minus pentru mine, pentru că s-a creat o punte între familia mea și mine, adică între cei care nu au grija zilei de mâine, cei care sunt înstăriți și eu, care am fost nevoită să iau viață de la zero." , a declarat Nicoleta Voicu, în exclusivitate pentru Antena Stars.

Citeste si: Divorţul momentului! Paula Seling a divorţat după 17 ani de căsnicie! Managerul artistei: „Da, este adevărat”- kfetele.ro

Citeste si: Mario Mutu a ajuns de urgență la spital la 5 dimineața și a început să înjure pacienții, Poliția fiind chemată de urgență- bzi.ro

Citeste si: Nicoleta Voicu și Gheorghe Turda, întâlnire de gradul zero, în cimitir. Cum au reacționat cei doi foști iubiți: ”Niciodată nu o să-mi trezească vreun sentiment”

Citeste si: Nicoleta Voicu, probleme financiare mari! Artista a ajuns să trăiască cu 200 de lei pe lună: „Supraviețuiesc”

Artista a mărturisit că în urma unei postări făcute pe pagina sa, fiul ei a acuzat-o că nu a procedat corect exprimându-și bucuria de a deveni soacră mare, pe rețelele de socializare. Acela a fost momentul în care, Nicoleta Voicu, a ales să se excludă de la evenimentul cel mai important care urma să aibă loc în viața fiului ei.

"A fost cununia civilă, m-a anunțat data la care va fi și am îndrăznit să îmi exprim și eu bucuria pe rețele de socializare, că orice mamă. Am pus câteva fotografii și un titlu sugestiv 'Am ajuns și soacra mare'. Apoi, a fost preluat de presă, dar a fost un articol frumos și chiar mă bucuram de asta, după atâtea lucruri negative scrie despre mine. Nu cred că au trecut cinci minute de la apariția articolului și am primit un telefon, de la fiul meu, în care s-a arătat supărat pentru postarea făcută", a mai adăugat artista.

Nicoleta Voicu [Sursa foto: Facebook]