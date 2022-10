Nicoleta Voicu și Gheorghe Turda, întâlnire de gradul zero, în cimitir. Cum au reacționat cei doi foști iubiți: ”Niciodată nu o să-mi trezească vreun sentiment”

In articol:

Nicoleta Voicu și Gheorghe Turda au avut o relație de doar un an, dar după ce iubirea s-a evaporat a urmat un șir lung de acuzații și reproșuri pe care și l-au făcut reciproc.

Astfel că separarea a fost una cu sule și trâmbițe și una care a pus punct oricărei legături între cei doi folcloriști.

Citeste si: ”Teama de moarte a reușit să-mi bage mințile în cap”. Nicoleta Voicu, în urma problemelor de sănătate, și-a schimbat radical stilul de viață. Cum arată acum meniul zilnic al folcloristei

Nicoleta Voicu și Gheorghe Turda, întâlnire de gradul zero, în cimitir [Sursa foto: Facebook]

Nicoleta Voicu îl evită pe Gheorghe Turda

Acum, însă, viața i-a pus în același loc, unul sumbru, căci au dat nas în nas într-un cimitir. Și, surprinzător sau nu, la fel cum s-a întâmplat de când și-au spus „adio”, cei doi nici măcar nu s-au privit.

Citeste si: Reacția mamei Geta la vederea fiicei sale în rochie de mireasă. Momentele emoționante prin care a trecut Geta Sterp- kfetele.ro

Citeste si: Ce a făcut fiul lui Arșinel după ce a murit marele actor! Imaginile au apărut pe internet..- bzi.ro

Nicoleta Voicu declară că pentru ea orice revedere cu omul pe care l-a iubit timp de un an nu are vreo importanță și nici nu îi face plăcere.

Tocmai de aceea a evitat mereu să se afle în cercuri comun, iar acum, pentru că s-au găsit în același loc, la înmormântarea lui Alexandru Arșinel, a părăsit imediat cimitirul.

Locul despre care ea spune că e ca o metaforă pentru scandalurile prin care ei au trecut, demonstrând că toți sunt egali în fața morții.

”Crede-mă că dacă mi-aș fi dorit să ne întâlnim și să ne salutăm, aș fi putut să creez un moment de genul acesta. Dar nu mi-am dorit, motiv pentru care am plecat foarte repede din cimitir. Revederea sau reîntâlnirea cu acest om niciodată nu o să îmi trezească vreun sentiment. Dacă cu coada ochiului am reușit să îl fac să se împiedice, îți dai seama dacă m-aș fi uitat așa...Este ca o ironie a sorții, ne-am întâlnit într-un loc și într-un moment în care trebuie să conștientizăm cu toții că în fața morții toți suntem egali. Nu cred că vreodată întâlnirea cu acest om îmi va face plăcere, motiv pentru care, pentru a evita o întâlnire viitoare, în cimitir sau mai știu eu unde, chiar am plecat să nu fiu văzută”, a declarat Nicoleta Voicu, la un post TV.

De cealaltă parte, însă, folcloristul a mărturisit că nu i-ar fi refuzat un salut fostei sale partenere, dacă ea îndrăznea să facă măcar un gest către el.

Citeste si: Nicoleta Voicu a fost infectată cu virusul SARS-CoV-2! Cu ce probleme a rămas: „Starea mea de la o zi la alta era tot mai urâtă”

Chiar și așa, și Gheorghe Turda se arată la fel de dezinteresat cu privire la o posibilă relație firească între doi oameni care s-au iubit cândva.

”Mi s-a părut și mie că o văd, dar nu mă interesează. Nu am fugit de ea, eu nu sunt un laș. Eu iau în piept orice situație. Dacă ne uitam ochi în ochi și ne făceam un semn de a ne saluta, cu drag îi răspundeam la salut”, a declarat și Gheorghe Turda.