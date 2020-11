Nicu Paleru, dezvăluiri despre persoana care l-a ajutat să treacă prin greutățile vieții: ”A fost omul pe care Dumnezeu mi l-a adus în cale”

Nicu Paleru [Sursa foto: Facebook]

In articol:

Nicu Paleru a trecut prin multe greutăți de-a lungul timpului. Celebrul artist, cunoscut pentru muzica de petrecere, a făcut dezvăluiri interesante despre singura persoană care i-a fost alături atunci când a dat de greu. Acesta a fost încercat de multe probleme ale vieții, mai ales după ce și-a pierdut averea. Nicu Paleru se poate lăuda cu o carieră impresionantă, pentru care a muncit din greu.

Citeste si: Nicu Paleru si Vali Vijelie au facut show intr-o croaziera in Egipt! FOTO

Citeste si: Nicu Paleru, probleme serioase. Drama traita de artist in primavara acestui an isi spune cuvantul! "'A devenit insomniac"

Citeste si: Primele decizii clare legate de Crăciun. Ce nu trebuie să facem - evz.ro

Citeste si: Cine este amantul Ralucăi Pastramă. Cei doi ar fi petrecut de curând o vacanță la munte - bzi.ro

Lucrurile nu au fost întotdeauna roz pentru cântărețul de muzică de petrecere. „Mai suna uneori telefonul. Tremuram tot, aveam atacuri de panică când suna telefonul. Că nimeni nu suna de bine. Și eu eram într-un fel, starea mea cerea, tot timpul eram numai trist, numai supărat. Încerc să-mi aduc aminte cum eram atunci și nu mă recunosc.”, a spus Nicu Paleru, în cadrul unei emisiuni TV.

Nicu Paleru[Sursa foto: Facebook]

Singura persoană care i-a fost alături lui Nicu Paleru

Cântărețul a fost încercat de viață, însă o singură persoană i-a fost alături. Este vorba de Cristina, soția artistului, pe care a cunoscut-o în timpul lui turneu lîn Statele Unite ale Americii.

„A fost omul pe care Dumnezeu mi l-a adus în cale și exact în momentul potrivit. Eu nu venedea, că am nevoie, nu am crezut. Efectiv m-am întâlnit cu Cristina la New York în American, într-un turneu. Eu abia mă despărțisem, avea problemele pe care le aveam. A venit Cristina, m-am întâlnit cu ea și efectiv nu știu cum s-a întâmplat. Așa, fără să îmi dau seama în 6 luni de zile eram căsătorit.”, a povestit artistul, la Antena Stars.

La acea vreme, Cristina era studentă, însă pentru iubire a renunțat la toată viața de peste ocean și s-a întors cu Nicu Paleru în România.

sursa - Spynews