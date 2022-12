Niculina Stoican, petrecere de poveste în comuna bunicilor ei! Interpreta de muzică populară are o tradiție clară de Crăciun: "Niciodată nu lipsesc" | EXCLUSIV

In articol:

Niculina Stoican are o regulă cât se poate de clară. Artista petrece Crăciunul, Paștele și Sf. Maria Mare la țară, acolo unde se află bunica ei și de a cărei prezență încă se mai poate bucura.

Vedeta știe foarte bine cât de importante sunt sărbătorile și mai ales respectarea tradițiilor așa că niciodată nu lipsește din casa de la țară, acolo unde a copilărit și unde se strânge toată familia. În ziua de Crăciun, colindătorii o vizitează negreșit, iar aceștia știu sigur că artista îi așteaptă cu bunătăți.

Niculina Stoican, planuri mari de Crăciun și Revelion

Crăciunul îl va petrece alături de cei dragi, iar de Revelion va munci cu spor așa cum face în fiecare an. Niculina Stoican a vorbit cu jurnaliștii WOWbiz.ro și le-a dezvăluit cum va petrece sărbătorile în 2022.

Citește și: Ce magazine sunt deschise de pe 25 decembrie 2022

"Eu Crăciunul și Sfintele Paște și Sf. Mărie Mare de pe 15 august le fac doar la țară cu bunica, pentru că bunica încă trăiește, îi mulțumesc lui Dumnezeu are 94 de ani și suntem cu toții în familie la țară, iar de Revelion muncesc, ca în fiecare an", a povestit Niculina Stoican, pentru WOWbiz.ro.

Bunica artistei are 94 de ani, iar Niculina își dorește să mai trăiască mult și bine ca să se poată bucura de fiecare clipă alături de ea. De amintirile de la țară, îndrăgita interpretă de muzică populară a vorbit și într-un material trecut, atunci când ne-a mărturisit ce surprize îi pregătea de ziua ei onomastică.

Citeste si: Anda Adam s-a căsătorit pentru a doua oară! Cu cine se iubește vedeta- kfetele.ro

Citeste si: Carmen Tănase, la un pas de moarte.“Paralizie de la gât în jos!”- bzi.ro

Niculina Stoican [Sursa foto: Facebook]

Cine o vizitează pe Niculina Stoican în fiecare an de Crăciun

La țară, obiceiurile tradiționale se respectă cu strictețe, iar artista este mereu vizitată de un grup de colindători pe care îi cunoaște și așteaptă numai cu bunătăți. Pe lângă aceștia, sunt colindătorii din sat care merg și cântă de la un capăt la celălalt, tocmai pentru a aduce veselia în casele oamenilor.

Citește și: Horoscop chinezesc săptămânal 26 decembrie- 1 ianuarie 2023. Află ce îți rezervă astrele la finalul anului calendaristic

Grupurile de colindători nu rămân niciodată nerăsplătite când îi trec pragul Niculinei, iar artista ne-a mărturisit că în fiecare an le pregătește numai bunătăți.

"Avem la țară tradițiile noastre, care se respectă an de an. Vin colindătorii de Colindețe. În afară de tot ce se întâmplă prin sat, eu am colindeții mei, tinerii care mă colindă pe mine în fiecare an. Eu le prepar și ei vin după colăcei, cârnăciorii tradiționali, un pahar bun de vin fiert, țuică fiartă", a povestit artista, pentru WOWbiz.ro.

Niculina Stoican [Sursa foto: Facebook]

Țuica fiartă, nelipsită de Crăciun

Vedeta ne-a dezvăluit ca la bunica ei la țară încă se mai prepară țuica fiartă și toată familia se strânge în curte, alături de colindători, unde o beau și stau la povești în zilele liniștite de Crăciun.

"La noi se face țuică fiartă și o bem în curte și râdem, cântăm și ne amintim de toate. Îi păstrăm alături de noi și pe cei care nu mai sunt printre noi, vorbim despre ei, povestim și așa trec sărbătorile noastre", a detaliat aceasta, pentru WOWbiz.ro.

Dacă aveți mai multe informații pe acest subiect, nu ezitați să ne contactați pe adresa de mail [email protected]!