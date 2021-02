Nicușor Iordan n-a mai ajuns la mormântul lui Aurelian Preda și nici nu a postat nimic de ziua acestuia! Cum arată azi mormântul regretatului artist, de la Dervent?

In articol:

Mai mulți artiști au mers, pe 2 februarie, la mormântul lui Aurelian Preda situat la Mânăstirea Dervent. Printre aceștia a fost, evident, și fiica lui Aurelian, Ana Maria Rosa Preda. Marele absent a fost Nicușor Iordan, cu care fiica lui Preda este în relații extrem de reci.

Saveta Bogdan: ”Pe Nicușor nu l-am văzut”

De altfel, pentru prima dată de la moartea lui Aurelian Preda, Nicușor Iordan nu i-a mai dedicat acestuia nici măcar o postare publică pe contul de socializare, de ziua de naștere a regretatului artist.

”Ne-am strâns câțiva artiști și am fost la Mânăstirea Dervent. Am fost împreună cu Ioana Lăceanu, Maria Ghinea, Neta Popa, Vasile Ciobanu. Ne-am întâlnit toți și am fost la mormântul lui Aurelian Preda pentru că pe data de 2 februarie ar fi împlinit 51 de ani. El este mort de 4 ani și 5 luni. Totul a decurs bine, i-am adus flori, am asistat la slujbă, ne-am rugat. A fost și fiica lui, Ana Maria Preda, am plâns, am cântat. Este frumos acolo”, a declarat Saveta Bogdan pentru Star Popular.

Nicușor Iordan și Aurelian Preda au fost ca frații

Cântăreața a remarcat și ea absența lui Nicușor Iordan, cel care a fost considerat de Aurelian Preda un adevărat frate. Cel mai probabil, Iordan nici măcar nu a fost invitat de fiica lui Preda, după ce în urmă cu ceva timp tânăra l-a acuzat pe acesta că a agresat-o sexual.

”Nicușor Iordan n-a fost. Nu l-am văzut deloc pe acolo. Vorbea lumea că s-a căsătorit și are o fetiță”, a mai povestit Saveta Bogdan pentru sursa citată.

Nicușor Iordan nu a uitat să-i ureze ”la mulți ani” maestrului Botgros

De la debutul scandalului cu Ana Maria, Nicușor Iordan a preferat să meargă singur

la mormântul lui Aurelian Preda, de unde mai posta din când în când câte o fotografie pe contul lui de socializare. În acest an, de 2 februarie, cântărețul n-a mai făcut acest lucru. În schimb, el nu a uitat să-i urezeîntr-o postere publică maestrului Nicolae Botgros, căruia i-a și mulțumit pentru. Anul trecut, Nicușor Iordan s-a căsătorit cu Ioana Cristina, o tânără de 30 de ani și a devenit tăticul unnui băiețel.