Nikolas Sax, dezvăluiri bombă! Ce s-a întâmplat între el și Loredana Chivu: „Ne-am sărutat vreo două ore” / EXCLUSIV

Nikolas Sax, unul dintre cei mai cunoscuți maneliști din România, a făcut în urmă cu puțin timp niște dezvăluiri care au lăsat pe toată lumea cu gura cascătă.

Se pare că aceasta, prinre cuceririle din showbiz, a avut-o și pe nimeni alta decât bomba sexy Loredana Chivu. Iată ce s-a întâmplat între cei doi pe când se întorceau de la un concert! Mai mult, manelistul a vorbit și despre scandalul care a avut loc între el și Bogdan Mocanu.

Nikolas Sax, ce a fost, de fapt, între el și Loredana Chivu

Manelistul a luat pe toată lumea prin surprindere după ce a afirmat, la „K'n serialele turcesti” cu Thalida si Cornelia, că el și Loredana Chivu, una dintre cele mai sexy femei din showbiz-ul autohton, au avut o apropiere mai mult decât prietenească. Totul s-a întâmplat în urmă cu ceva vreme, pe când încă nu existau restricțiile impuse de pandemia de coronavirus. Se pare că Nikolas și blondina se întorceau de la un concert.

Au băut un pahar de alcool, iar imediat s-au simțit mai confortabil unul cu celălalt. Timp de două ceasuri, cei doi s-au sărutat cu patos, iar imediat după ce avionul a aterizat, parcă nimic nu s-a întâmplat între cei doi. Se pare că la acel moment artistul era într-o relație, însă lucrurile nu mai mergeau.

„Noi am fost la un concert împreună, ne știam, am fost am cântat, ne-am distrat și trebuia să ne întoarcem direct de la aeroport. Și am zis să bem câte un păhărel și s-a întâmplat în avion, am simțit așa o apropiere, dar după ce am coborât a fost totul normal. Ne-am sărutat vreo două ore cât a fost drumul. Eu aveam iubită atunci, era pe terminate, iar asta a pus capac”, a declarat Nikolas Sax în exclusivitate la WOWbiz.

Nikolas Sax și Bogdan Mocanu au ajuns la cuțite: „ Acum vreo 3 zile ne-am împăcat”

Manelistul a mai făcut o destăinuire. Se pare că el și Bogdan Mocanu s-au certat foarte tare și nu și-au mai vorbit luni bune. Totul ar fi pornit de la niște glume, care ulterior s-au tranformat în adevărate jigniri, iar cei doi n-au mai vrut să audă unul de celălalt. Totuși, Nikolas Sax și Bogdan Mocanu au îngropat securea războiului recent.

„Eu nu am mai vorbit cu Bogdan. Acum vreo 3 zile ne-am împăcat cum ar veni. Ne-am certat, nu am vorbit jumătate de an. Nu mă feresc. Au fost niște discuții, am fost la o petrecere și acolo s-a întâmplat. Ne înjoseam între noi, am glumit până ne-am certat. Am fost eu recent la Iași și era și el acolo, l-am sunat. Eu eram ăla mai supărat. Acum suntem ok. Ne-am împăcat”, a mai spus manelistul pentru WOWbiz.ro