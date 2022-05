Nikolas Sax îl face praf pe Abi Talent! De la ce a pornit scandalul între cei doi? "Nu e talentat deloc, e un puști foarte obraznic"

In articol:

Nikolas Sax, unul dintre cei mai cunoscuți maneliști din România.Mulți artiști și-ar dori să aibe succesul lui, însă munca și pasiunea își spun întotdeauna cuvântul. Acesta scoate hituri pe bandă rulantă, care reușesc, într-un timp foarte scurt, să adune milioane de vizualizări.

Nikolas Sax, conflict cu Abi Talent

Nikolas Sax este un artist foarte iubit, care nu se implică, de obicei, în scandaluri, dar se pare că o celebritate i-a pus capac. Este vorba despre Abi Talent, puștiul care a cucerit România, dar care, totodată, este și foarte controversat. Invitat în emisiunea "Detectorul de minciuni", difuzat pe canalul de YouTube theXclusive, cântărețul a dat cărțile pe față și a recunoscut motivul pentru care nu îl agreează pe Abi.

"Un artist pe care nu îl plac, de fapt nu îl pot numi artist, e un mic trapper, puștiuleț, care m-a supărat așa puțin este Abi Talent. E un puști foarte obraznic, pot spune. A fost o chestie online, nu știu cum am fost eu implicat într-un story, după aceea a început copilul să mă înjure. Mi se pare un copil care nu e talentat, nu știu de ce îi zice așa că nu e talentat deloc. Are hazul lui, e iubit, felicitări pentru ceea ce a făcut, e o strategie. Când l-am văzut față în față a fost foarte ok, iar pe la spate numai rele, vorbe urâte, foarte urâte, despre familie, cu toate că nu i-am făcut nimic. Îi transmit să fie mai respectuos cu oamenii, cel puțin cu artiștii mai vechi decât el.", a declarat Nikolas Sax.

Nikolas Sax, viață de lux

Nu e un secret pentru nimeni că Nikolas Sax are un succes fabulos, astfel că își permite să trăiască în lux. Totuși, dacă mâine ar falimenta, nu ar muri de foame, având în familie pe cineva la fel de înstărit, poate mai mult decât el.

Este vorba despre tatăl său, care i-a făcut cadou și un iaht, în semn de iubire pentru fiul lui.

"Iahtul meu e cadou de la tata, tata e cu banii. Avem și casă mare, chiar avem. Am și studio acolo, am studioul meu.", a mărturisit Nikolas Sax, în emisiunea "Detectorul de minciuni".