Nimeni nu mai e ca Anamaria Prodan! Diva, impecabilă într-un Bentley auriu de sute de mii de euro. Bolidul, asortat cu o geantă pe măsură și bijuterii cu diamante | EXCLUSIV

Anamaria Prodan a avut fost surprinsă pe străzile Capitalei și a făcut senzație cu bolidul de lux.

Diva a arată impecabil, iar când vine vorba de ținutele vestimentare nimeni nu o egalează.

Vedeta a fost surprinsă cu bolidul impresionant într-o parcare din București, acolo unde a atras toate privirile în momentul în care s-a urcat în mașină. Bentley-ul auriu are o valoare impresionantă.

Anamaria Prodan, apariție impecabilă la volanul unui Bentley auriu

Vicepreședina APP a avut o apariție impecabilă în București. Diva a fost surprinsă recent cu boildul de lux într-o parcare din oraș, iar imaginile nu mai au nevoie de nicio prezentare.

Sexy impresara a atras toate privirile atunci când s-a urcat la volanul mașinii care are o valoare impresionantă.

Bolidul de lux marca Bentley este estimate la peste 120.000 de euro, iar prețul acestuia crește pe măsură ce vorbim despre culori exclusiviste și dotări care mai de care mai speciale.

Mașina faraonică a atras toate privirile, iar politicianul a arătat impecabil. Anamaria Prodan s-a potrivit mănușă cu bolidul pe care îl conduce, iar accesoriile pe care le-a purtat au avut detalii aurii, asortate cu mașina.

Anamaria Prodan, sexy și elegantă într-un costum superb [Sursa foto: WOWbiz.ro]

Vicepreședinta APP, ținută de mii de euro

Anamaria Prodan este dovada clară că stilul se îmbină bine cu politica. Diva a purtat o ținută exemplară. Este vorba despre un costum negru care i-a venit ca turnat și i-a pus în evidență corpul, fiind în același timp sexy și elegantă.

În picioare a avut o pereche de pantofi ai căror valoare este estimată la peste 5.000 de euro. Geanta neagră este clar piesa de rezistență a ținutei. Marca Hermes, poșeta purtată de Anamaria Prodan are o valoare de peste 10.000 de euro, iar prețul ei crește de la an la an, mai ales că nu oricine își poate cumpăra un astfel de produs.

Anamaria Prodan, surprinsă în București cu bolidul de lux [Sursa foto: WOWbiz.ro]

Anamaria Prodan, bijuterii demne de o regină

Diva nu iese din casă fără cunoscutele brățări. Piesele din aur cu diamante sunt purtate zilnic de sexy impresară și sunt mai valoroase ca un apartament într-o zonă de lux a Bucureștiului.

Prețul unei singure brățări de la Cartier pornește de la 35.000 de lei. La mână, Anamaria Prodan a fost surprinsă și cu un ceas extrem de sofisticată.

Bijuteria este bătută cu diamante și ajunge la aproximativ 200.000 de euro. Vedeta are o colecție impresionantă de astfel de piese, iar aceasta pare să fi fost cea mai potrivită variant la ținuta purtată.

Anamaria Prodan, surprinsă în București cu bolidul de lux [Sursa foto: WOWbiz.ro]

Anamaria Prodan, gata să candideze la prezidențialele din 2024

Recent, Anamaria Prodan a intrat în politică și diva este pregătită să facă pași mari. Vedeta ar fi gata să candideze la alegerile prezidențiale din 2024, din partea APP, partid condus de bunul său prieten Codrin Ștefănescu.

"Codrin Ștefănescu, președintele APP care a condus țara și a numit și schimbat guverne, vocea noastră cea mai puternică, nu va candida niciodată, nicăieri.

A avut posibilitatea să se numească în orice funcție, dar niciodată nu a acceptat. Iar, eu, dacă partidul consideră că sunt o voce bună și pot face niște lucruri, da, voi candida! Dacă mă întrebați acum unde, aș spune lăsați-mă să văd unde aș fi bună!", a transmis Anamaria Prodan în cadrul conferinței de presă pe care a susținut-o recent.

