Noi declarații șocante ale taximetristului implicat indirect în crima din Mangalia! Se pare că Loredana nu a acționat singură, ci a fost ajutată: „Am observat o persoană de sex masculin ”

In articol:

Noi detalii șocante apar în cazul fetei ucise de prietena ei în Mangalia. Taximetristul implicat indirect în teribila crimă a făcut noi declarații șocante. Se pare că Loredana, agresoarea, nu a acționat singură, ci cu ajutorul unui bărbat.

Loredana nu a acționat singură, atunci când a ucis-o pe prietena ei

Iată care sunt ultimele informații!

O crimă șocantă a avut loc în urmă cu câteva zile în Mangalia. Loredana, o tânără de doar 18 ani, a ucis-o cu sânge rece pe cea care i-a fost prietenă încă din copilărie, Alina. După ce a comis fapta îngrozitoare, agresoarea a înghesuit trupul neînsuflețit într-o valiză și l-a abandonat pe o bancă din parc, unde a fost găsită de un bărbat care se plimba prin zonă.

Taximetristul care a condus-o pe Loredana la gară, înainte de a ajunge în parc, a fost și el implicat indirect în această crimă. Bărbatul a rămas șocat când a aflat că a plimbat un cadavru, iar recent a făcut noi declarații. Se pare că agresoarea nu a acționat singură, ci a fost ajutată de un bărbat necunoscut.

Citeste si: Arsurile la stomac- de ce apar si cum scapi de ele

Citeste si: Fotomodelul care a purtat pe plajă un bikini minuscul auriu și a întors toate privirile. Dorina a pozat fără inhibiții| FOTO- stirileprotv.ro

Citește și: Motivul halucinant pentru care Loredana Atănăsoaie le-a mărturisit anchetatorilor că a omorât-o pe cea mai bună prietenă: „Am văzut în filme”

„Aceasta (Loredana, n.r.) s-a apropiat de portbagajul autoturismului meu, moment în care m-a rugat să o ajut să ridice geamantanul și să-l bage în portbagaj. Am pus mâna pe geamantanul respectiv ocazie cu care am constatat că este foarte greu și i-am spus acesteia că nu pot să o ajut întrucât, politica mea este aceea că eu nu ajut clienții să-și bage bagajele în portbagaj pentru a nu avea reclamații că le-au dispărut bunuri. În momentul în care am refuzat să o ajut, am observat o persoană de sex masculin care s-a apropiat de noi, fiind clar vizibil că se cunoștea cu fata respectivă. Semnalmentele individului sunt următoarele: băiat, cu vârsta de aproximativ … de ani, constituție slabă, înălțime de circa … m, ten posibil bronzat, nu am reținut articolele de vestimentație, posibil purta un tricou, însă am reținut că avea în mână un pachet de țigări și un pahar, posibil cu cafea”, le-a

povestit taximetristul anchetatorilor, potrivit referatului de arestare consultat de Fanatik

Citeste si: „Nu am să mă uit la el, la ce să mă uit?! La un topor?!” Dana Roba și Daniel Balaciu urmează să fie puși față în față, după ce în urmă cu două luni a avut loc teribilul incident- kfetele.ro

Citeste si: VIDEO- Imagini din noaptea crimei de la Mangalia, surprinse de camerele de supraveghere. Ce a făcut Loredana după ce a abandonat cadavrul Alinei Ciobanu?- stirilekanald.ro

Citeste si: Temperatura apei Mării Negre în august și septembrie 2023- radioimpuls.ro

Alina a fost condusă pe ultimul drum

La înmormântare a participat un sobor de șase preoți care a oficializat slujba. Tânăra regretată de o țară întreagă a fost îmbrăcată în rochie de mireasă. Chiar dacă mulți necunoscuți au fost alături de familia fetei astăzi, tatăl ei a refuzat să fie prezent, scrie Viva.ro. În trecut, Alina a povestit că cel care ar fi trebuit să-i fie alături era violent față de ea și ceilalți frați, ba chiar din cauza lui a fost nevoită să fugă de acasă și să lase totul în urmă.

Citește și: Substanțele interzise, una dintre cauzele crimei de la Mangalia?! Specialiștii dau un verdict: "Au un efect devastator asupra creierului"| EXCLUSIV