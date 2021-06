Noi detalii despre femeia din Maramureș care și-a ucis ambii copii! Bunica minorilor: „Mă tem că era...”

In articol:

O crimă șocantă a îngrozit locuitorii din satul Ruşor, Maramureş. Pe data de 2 iunie, o femeie în vârstă de 28 de ani și-a ucis ambii copii, într-un moment de furie. Femeia și-a sunat apoi soțul, căruia i-a recunoscut ceea ce se întâmplase.

Când a ajuns la fața locului, fetița celor doi încă mai respira. Din păcate, cei doi copii au murit.

Bunica copiilor le-a vorbit jurnaliștilor despre relația pe care cei doi soți o aveau. Problemele psihice pe care femeia le avea nu erau o surpriză pentru mama ei, care a explicat că îi îngrijea pe cei doi nepoți ai săi. Bătrâna a mărturisit că femeia în vârstă de 28 de ani era căsătorită de 6 ani, iar relația celor doi nu părea să aibă probleme.

„Am vorbit dimineaţa şi toate au fost bune. Le dădea de mâncare copiilor. Am vorbit cu piticul la telefon. Şi eu mă tem că era în ceva depresie că tot zicea că o doare capul.

Își creștea mai mult singură copiii, bărbatul ei lucra cu ziua. Era căsătorită de 6 ani, nu au avut probleme din ce știu. Eu știam că se înțeleg bine.

Nu îi lăsa să fie murdari, îi spăla și nu am auzit-o să-i certe pe copii. Când am sunat-o eu le dădea de mâncare. Nu am crezut că poate să facă așa ceva”, a declarat bunica copiilor uciși de propria mamă.

Femeia care și-a ucis ambii copii, în Maramureș, și soțul ei

Tatăl copiilor uciși în Maramureș, declarații șocante: „A dat cu copiii de pământ...”

Tatăl celor doi copii se afla la muncă, momet în care a fost sunat de soția lui. Femeia l-a înștiințat că că i-a atacat pe cei doi copii ai lor, cu care „a dat de pământ”. Bărbatul s-a întors într-un suflet acasă, iar persoana acre a sunat la 112 este chiar vecinul celor doi.

Femeia a fost internată în vederea efectuării expertizei psihiatrice.

„M-a sunat și mi-a spus că a dat cu copiii de pământ. Am venit repede acasă, fetița încă sufla, băiețelul era galben tot. Nu a zis că îi e greu cu copiii, se văita că o durea capul. A fost la doctor și i-a dat medicamente pentru dureri de cap. Băiatul care m-a adus cu mașina a sunat la 112”, a declarat tatăl copiilor uciși în Maramureș, pentru un post de televiziune.