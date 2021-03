In articol:

Alina Laufer este încă la spital la momentul actual, după ce a născut prematur. Soția politicianului a născut gemenii la doar 29 de săptămâni, în data de 15 februarie, și au existat mai multe complicații. Ilan Laufer vorbește despre starea de sănătate a soției sale, dar și a gemenilor.

Alina Laufer, în spital cu gemenii

Alina Laufer a născut prematur în data de 15 februarie. Frumoasa blondină a adus pe lume gemeni, însă, ținând cont de faptul că a născut la 29 de săptămâni, au apărut complicații. Ilan Laufer a dat primele declarații despre starea de sănătate a celor trei.

Se pare că starea de sănătate a gemenilor este din ce în ce mai bună. Chiar și Alina se simte mai bine, doar că are voie să îi vadă pe cei mici doar 10-15 minute pentru că sunt la ATI.

„ Copiii sunt pe cale să fie OK. Am avut și am în continuare foarte mari emoții. S-au născut prematur și nu există copii prematuri fără probleme medicale. Starea lor de sănătate se îmbunătățește, dar chiar am avut mari emoții. Au fost și niște chestiuni care au fost puțin mai sensibile, dar s-au rezolvat. Adică, acum, cele mai critice momente, ca să zic așa, sunt în urma noastră și de acum situația devine mai bună pe zi ce trece.

Alina e bine. Alina descarcă tiruri deja în parcare acolo la spital (n.r. râde). Alina se simte bine. Oricum, era în formă fizică și înainte de cezariană și ea e oricum foarte puternică, ca să zic așa. Nu se plânge nici la durere, nici la lipsa de confort și e greu cu ăștia mici că sunt la ATI și poate să-i vadă doar 10-15 minute pe zi. Ea nu mai este la Terapie Intensivă. Alina este la un salon normal de acolo', a declarat Ilan Laufer, în exclusivitate pentru Viva!

În continuare, politicianul a mai recunoscut faptul că Alina nu vrea să plece acasă până când ambii copii nu vor fi bine.

Noi detalii despre starea de sănătate a Alinei Laufer! Gemenii se află Terapie Intensivă și îi poate vedea doar 10 minute pe zi[Sursa foto: Instagram]

„ Alina nu pleacă înainte. Nu va pleca din spital înainte să poată pleca ambii copii. Asta e clar. Asta înseamnă 3-4 săptămâni, în cel mai rapid caz. Poate să fie și mai mult', a mai afirmat Ilan Laufer.

De asemenea, Ilan a mai adăugat faptul că abia așteaptă ca aceștia să ajungă acasă și să îi vadă pentru prima dată.

„ Sper să vină acasă. Și pentru mine e greu, sunt singur acasă deja de trei săptămâni și mai am ceva de așteptat, dar o să fie totul bine', a mai spus Ilan Laufer.