Noi detalii despre starea de sănătate a Cristinei Cioran și a micuței Ema! Declarații din spital: „Copilul are COVID și o ușoară insuficiență respiratorie”

In articol:

Crăciunul acesta i-a adus un cadou mai puțin plăcut Cristinei Cioran. Vedeta de televiziune a anunțat, în urmă cu puțin timp pe rețelele de socializare că ea și fiica ei au ajuns la spital, unde au fost diagnosticate cu COVID-19. Aceasta a dat detalii despre starea ei de sănătate, dar și a micuței.

Iată cum se simt cele două, după infectarea cu virusul SARS-CoV-2.

Cristina Cioran și Ema și-au sărbătorit primul Crăciun împreună de pe patul de spital!

Trebuia să fie o sărbătoare de neuitat și va fi, dar nu în sensul bun al cuvântului. Chiar în ziua de Crăciun Cristina Cioran a observat că fiica ei nu se simte prea bine și nu a mai stat pe gânduri și a mers la spital. Medicii le-au testat pe ambele pentru COVID și mare le-a fost mirarea când rezultatele au venit pozitive! Micuța Ema are o mică insuficiență respiratorie, a povestit vedeta pe Instagram, dar este în tratament și nu este ceva care să-i pună viața în pericol, din fericire.

Se pare că în toată această situație blondina vede și o parte bună, anul care vine le va prinde pe cele două cu imunitate în fața infecției și, indiferent de greutăți, ea și fiica ei sunt împreună, iar asta este tot ce contează.

Citeste si: "Are cancer!" Laurențiu Reghecampf rupe tăcerea! Din cauza asta nu vrut să intervină până acum în scandalul divorțului!- bzi.ro

Citeste si: Cristina Cioran nu dorește să se căsătorească cu tatăl fiicei sale. Vedeta a dezvăluit motivul care a făcut-o să ia o asemenea decizie: "El vrea, mi-a propus"

„Duminica 26 decembrie 2021… Craciun. Primul nostru Craciun impreuna!

Ieri, in prima zi de Craciun, fetita mea nu s a simtit bine, respira greu. Dupa cateva telefoane de panica date, am decis sa merg la spital, la spitalul judetean Constanta. Acolo la un test rapid… soc. Copilul are COVID… si o usoara insuficienta respiratorie. De acolo am plecat la spitalul din Medgidia, spital COVID pe zona. Azi e a doua zi si e mai bine. Si eu am fost testata, dupa un prim test negativ a iesit si adevarul, POZITIV.

Citeste si: Cristina Cioran și fiica ei au ajuns de urgență la spital, chiar în noaptea de Crăciun! Amândouă au COVID: ”Trebuia să fie altfel”

Ne tratam, suntem foarte bine, ne refacem! Important e ca suntem impreuna iar EMA este cu adevarat cel mai frumos cadou 🥰 Va multumesc din suflet pentru gand, mesaje si incurajari. Va imbratisez si sa aveti un an nou fericit! 2022, welcome! Noi avem anticorpi 😜”, a scris Cristina Cioran pe rețelele de socializare.

Distribuie pe: