Noi detalii despre starea de sănătate a Gabrielei Cristea și a lui Tavi Clonda, după ce s-au infectat cu coronavirus! „Au trecut 10 zile de carantină”

In articol:

Gabriela Cristea a fost prima di familia ei care a ieșit pozitiv la testul COVID. Deși aceasta s-a izolat la primele simptome ale infecției, nici soțul și nici fiicele ei nu au fost ocoliți de boală. La scurt timp, cei trei au fost, de asemenea, depistați pozitiv la testl COVID.

Astfel, toți patru se află în izolare și pe zi ce trece se simt din ce în ce mai bine. Din fericire, niciunul nu a făcut o formă gravă de boală, ci au avut doar simptome supărătoare, dar care să nu le pună viața în pericol.

Pe tot parcursul acestei perioade, Gabriela Cristea a ținut legătura cu fanii de pe rețelele de socializare și a postat constant. În urmă cu puțin timp, aceasta a dezvăluit care este starea ei să sănătate și a soțului ei, la 10 zile de la momentul în care a fost diagnosticată cu COVID-19.

''10 zile de carantină! Practic suntem ''aproape foarte binișor''. Hahahhaha! Vă îmbrățișăm cu drag!, a scris vedeta pe pagina sa personală de socializare.

Citeste si: Vestea tristă a dimineții. Din păcate, Alexandru Arșinel...- bzi.ro

Cel mai greu lucru pentru Gabriela Cristea, după ce a fost confirmată cu coronavirus

Pentru că a fost prima care s-a infectat, vedeta a fost nevoită să stea preț de câteva zile singură într-un dormitor, fără să iasă sau să lase pe altcineva să intre. Iar atunci când fiicele ei băteau la ușă și o rugau să vină să se joace cu ele, prezentatoarea TV mărturisește că i se rupea sufletul.

Din punct de vedere fizic, boala nu i-a dat foarte multe bătăi de cap, însă psihic recunoaște că a afectat-o.

Citeste si: Gabriela Cristea, cel mai greu moment din izolare. Toată familia ei, infectată cu coronavirus: „E foarte greu de gestionat în situaţia asta”

„Eu cred că noi am avut toţi de la început, de-aia ne-am izolat în casă. Din momentul în care am fost diagnosticată, ne-am închis cu toţii în casă, pe fete nu le-am mai dus la grădiniţă. Eu am rămas fără gust şi fără miros, Tavi, în schimb, le are pe-amândouă.

Citeste si: Gabriela Cristea a anunțat că a luat Covid, dar după câteva zile de carantină lumea i-a sărit în cap. Gestul vedetei i-a revoltat pe mulți

Nu au fost momente critice în modul de manifestare a bolii. Partea psihologică e, însă, foarte greu de gestionat în situaţia asta. În prima zi când m-am închis in dormitor, Victoria a venit şi a început să bată la uşă pentru că nu înţelegea de ce nu ies. La patru ani, înţelege pentru cinci minute, dar după cinci minute uită şi o ia de la capăt”, spune Gabriela Cristea.