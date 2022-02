Noi detalii despre starea de sănătate a lui Irinel Columbeanu, după ce a suferit un AVC. Romanița Iovan face dezvăluiri: „Îmi pare rău, ce să zic”

In articol:

Fostul milionar de la Izvoranu traversează o perioadă destul de delicată în ceea ce privește starea de sănătate. Imediat după lansarea cel de-al doilea volum al cărții sale, un mare ghinion s-a abătut asupra sa. Se pare că Irinel Columbeanu a suferit un accident vascular cerebral, însă, conform declarațiilor sale, viața lui nu ar fi în pericol.

În acest moment, fostul mare om de afaceri este internat la Spitalul Universitar de Urgență Elias, unde beneficiază de toată atenția și îngrijirea cadrelor medicale. Mai mult, acesta urmează să intre în sala de operație luni, 28 februarie.

„După lansarea din 16 februarie, am suferit un AVC. Sunt internat la Elias. Mă simt mai bine acum”, a declarat Irinel Columbeanu, în exclusivitate pentru Spynews.ro.

Romanița Iovan, fosta parteneră de viață a lui Irinel Columbeanu cu care are și o frumoasă și strânsă legată relație de prietenie, rupe tăcerea despre starea sa de sănătate.

Romanița Iovan, noi detalii despre starea de sănătate a lui Irinel Columbeanu

Cei doi au trăit o frumoasă și internsă poveste de dragoste în urmă cu mai bine de trei decenii, iar relația lor a fost una de lungă durată, circa 10 ani, iar mai toată lumea credeau că vor sfârși în fața altarului, dar nu a fost să fie așa.

Cu toate acestea, cei doi au rămas foarte buni prieteni.

În urmă cu puțin timp, Romanița Iovan a dezvăluit că nu este pentru prima dată când suferă un AVC, ci a mai fost în aceeași situați și în urmă cu 15 ani, din cauza stilului haotic de viață.

„A mai suferit acum vreo 15 ani. Îmi pare rău, ce să zic. Dacă este bine, e ok. Așa cum știți, suntem prieteni de peste 30 și ceva de ani, normal că ținem legătura. În afară de incidentul acesta e care l-a avut acum ceva vrem, altfel repercursiunile acestor evenimente sigur sunt, vizavi de sănătatea omului, adică n-au cum să treacă neobservate, dar până la urmă depinde de fiecare dintre noi cum reușim să ținem sub control orice situație de genul acesta și, este foarte important stilul de viață, alimentația și, în principiu, nu are voie să fumeze, să bea alcool, din câte știu eu'', a declarat Romanița Iovan la un post de televiziune.