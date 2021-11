Noi detalii despre starea de sănătate a lui Viorel Lis: „Este la o sursă de oxigen”

In articol:

Oana și Viorel Lis s-au infectat cu noul coronavirus. Fostul edil al Capitalei a fost transportat în stare gravă la Institutul Național de Boli Infecțioase "Matei Balș" din București. Oana Lis a rămas să se trateze acasă, însă starea ei a înceout să se înrăutățească și a ajuns și ea la spital.

În aceste momente, ea se află în aceeași rezervă cu soțul ei, care ia tratament și nu este intubat.

„Am luat și noi beleaua, nu știu de unde, cum s-a întâmplat. Eu am avut simptome, iar când a început să aibă și Viorel nu mai puteam să am grijă și de el, și de mine, așa că am mers la spital. Nu avem o formă foarte gravă, suntem vaccinați. Au trecut de la doza 2 vreo 7 luni, trebuia să facem și doza 3. Am simțit o stare pe care nu am mai simțit-o niciodată. El e o persoană cu risc, el este la o sursă de oxigen, dar este la salon, ia tratament, eu sunt superfericită că avem loc în spital. 78 de ani are. Nu este intubat”, a declarat Oana Lis, în cadrul unei emisiuni televizate.

Oana Lis: „Suntem împreună în această situație”

Cei doi soți sunt vaccinați împotrva coronavirusului, motiv pentru care au făcut o formă mai ușoară spre medie. Vedeta a dezvăluit că se bucură nespus de mult că au avut loc în spital.

Viorel Lis are și alte probleme de sănătate pe lângă infectarea cu virusul COVID-19.

„Este o formă medie zic eu, nu sunt medic și nu știu, dar este o persoană cu risc. Trebuie să avem grijă cu diabetul. Avem simptome amândoi, trebuia să mergem la spital, nu puteam să stăm acasă. Cu greu am ajuns la spital, Viorel a ajuns aproape cu căruțul, nu mai putea să meargă. Suntem împreună în această situație”, a mai declarat Oana Lis.