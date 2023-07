Noi dezvăluiri în cazul incidentului de la spitalul din Urziceni! Ce nereguli au descoperit autoritățile și ce sancțiuni s-au aplicat

In articol:

Spitalul din Urziceni a ajuns în atenția tuturor, după ce o tânără a născut chiar la ușa unității de primiri urgențe pentru că nu a fost primită în unitatea medicală, pe motiv că nu mai erau locuri.

Ce nereguli au fost descoperite la spitalul din Urziceni

Imaginile șocante au ajuns pe internet, iar autoritățile s-au autosesizat. După mai multe cercetări au ieșit la iveală mai multe nereguli privind spitalul.

Cazul din Urziceni a șocat o tară întreagă, după ce o tânără de doar 24 de ani a născut în fața spitalului pentru că nu a fost primită în unitatea medicală, chiar dacă prezenta contracții. Autoritățile s-au autosesizat și deja au găsit mai multe nereguli privind acest spital. Conform Antena 3 CNN, tânăra a fost consultată de medicul de gardă al spitalului, însă i s-a spus să meargă în Slobozia, deoarece acolo nu au linie de gardă pentru ginecologie, ceea ce înseamnă că niciun medic ginecolog nu a fost disponibil în acel moment. De asemenea, potrivit sursei citate, în spital nu ar exista medic anestezist după ora 15:00.

În urma acestui incident Direcția de Sănătate Publică Ialomița i-a aplicat o amendă de 4.000 lei managerului spitalului și o amendă de 3.000 lei asistentei de serviciu din Centrul de Primiri Urgențe.

Citește și: Tzancă Uraganu a răbufnit, după ce a văzut imaginile cu tânăra care a născut în fața spitalului! Nu a mai ținut cont de nimic și a spus exact ce gândește

Citeste si: Pastila de a doua zi: Administrare, eficienta si riscuri

Citeste si: Informația momentului vine de pe frontul din Ucraina! Ce se întâmplă chiar acum în jurul Bahmutului- stirileprotv.ro

„O doamnă asistent din acel spital a postat o fotografie pe rețelele de socializare, spunând că acesta este ultimul copil care s-a născut acum două luni, în acest spital, în ciuda refuzurilor conducerii și este ultimul copil care s-a născut în ultimul an, în Spitalul Urziceni. Pentru că actuala conducere nu asigură, cel mai probabil, cele necesare. Acest spital nu are medic specialist, dar are 23 de paturi pe secția de ginecologie. Pacientele nu sunt primite pentru a da naștere sau pentru a merge la control. Este vorba de banii pe care spitalul îi primește pentru numărul de paturi. Dar nu este singurul spital în care se întâmpla acest lucru, am mai descoperit și la Spitalul din Târgu Măgurele. Aceste spitale obțin finanțări de la bugetele locale. Acest spital are 127 de paturi în total, dintre care 23 pe secția de ginecologie", a declarat un jurnalist Antena 3 CNN.

Primarul orașului a făcut declarații șocante

Primarul din Urziceni a făcut și el declarații despre cazul femeii și a mărturisit că tânăra avea handicap și era de etnie romă. După ce a făcut aceste afirmații controversate, edilul ar fi spus că aceste informații nu au relevanță în acest caz.

Citeste si: „Trebuie să ne punem pe treabă. Însă, la noi este o mică problemă.” Cu ce problemă se confruntă Armin Nicoară și Claudia Puican, în încercarea de a avea un copil- kfetele.ro

Citeste si: Horoscop 1 august 2023: O lună excepțională pentru aceste zodii. Vă veți simți apreciați la adevăratul potențial- stirilekanald.ro

Citeste si: Adevăratul motiv pentru care Sylvia Sîrbu a părăsit trupa ASIA ”Mă simțeam exclusă”- radioimpuls.ro

Citește și: Scene tulburătoare în Ialomița! O femeie a născut pe trotuar. Nu a fost primită în spital pentru că nu mai erau locuri

”Este o chestiune, Doamne ferește, regretabilă, că s-a întâmplat așa ceva. Rămâne să văd ce înseamnă ancheta internă făcută de oamenii domnului ministru și atunci vedem ce dispunem. Aștept un rezultat al anchetei, după care cu mare drag vă spun despre ce e vorba.. Dacă este de vină Ministerul? Spitalul din Urziceni are Secție de Ginecologie fără doctori. Din ce știu eu, până să aflu și să văd ancheta, știu că femeia are un handicap, mă rog, Doamne ferește. Este surdomută sau ceva de genul ăsta, dar asta contează mai puțin, sau că este de etnie rromă”, a declarat primarul din Urziceni, conform Antena 3 CNN.