Noi discuții halucinante între Vlad Pascu și mama sa! Cum plănuia Miruna Pascu să își scape fiul de închisoare: „Încerc orice să fac”

Noi detalii în cazul lui Vlad Pascu! Vlad Pascu este tânărul de doar 19 ani care a accidentat și ucis două persoane în localitatea 2 Mai, în urmă cu câteva săptămâni, după ce s-a urcat la volan sub influența substanțelor interzise. Acum câteva zile, tânărul și părinții lui au fost preluați de DIICOT și audiați ore în șir, astfel că detalii halucinante au ieșit la iveală.

În acest moment, Vlad și mama sa, Miruna Pascu se află în arest, iar tatăl său, Mihai Pascu, a fost pus sub control judiciar. Potrivit Antena 3 CNN, Vlad și Miruna au avut o nouă discuție, iar noi stenograme din dosar au ieșit la iveală.

Noi stenograme din dosarul lui Vlad Pascu au ieșit la iveală

Vlad și Miruna Pascu au avut mai multe discuții în spatele gratiilor în ultimele zile, iar stenogramele din dosarul lor au fost făcute publice. Cei doi și-au spus vorbe de-a dreptul halucinante.

„MIRUNA PASCU: Vedem. Ți-am zis, eu vreau să-ți fac dosar medical să te trimită la Rahova. Să te trimită pe aici, pe Rahova. Vedem...

VLAD: Pe Rahova?

MIRUNA PASCU: Da. Este centru de tratare de dependențe, dar vedem, ți-am zis că n-am.

VLAD:. Cu dependențe și cu o boală, pe caz de boală să mă țină pe spital.

MIRUNA PASCU: E cel mai bun centru. Adică cel mai curat, și așa, e cel pe care-l prezintă ăștia când vin oficial de afară. Dar îți repet, eu nu am prea multe relații în domeniul ăsta și nici prea multe cunoștințe. M-a ferit Dumnezeu!

VLAD: Mmm.. bine!

MIRUNA PASCU: Primul lucru pe care trebui să-l fac e să fac dosar medical. Cu siguranță trebuie să-ți fac în primul rând dosar medical și după aia, încet, încet... Tu cu cine mai ești acum în camera aia?

VLAD: Ah, e ok acum. Mai sunt doar cu băiatul ăla de care ți-am zis că nu avea de mâncare și astea. Am stat, a fost super caraghios chiar. Și ne-a mai băgat pe încă un domn care e comisar la garda de mediu, e în vârstă, are aproape șaizeci de ani, e la locul lui

MIRUNA PASCU: Eh, asta e și ideea. Așa trebuie și tu să fii de acum încolo, nu să fii cu nebuni.

MIRUNA PASCU: Crede-mă că sunt mulți oameni care fac niște eforturi supraomenești ca să scoată ceva din asta. Și nu le fac gratis. Înțelegi? Niște pretenții de nu-ți mai povestesc, dar încerc orice să fac, dar nu mai veni cu... Deci nu știu.

VLAD: Crede-mă că mă doare așa de puțin de părerea la toată lumea.

MIRUNA PASCU: Dar nu e vorba de părere. E vorba de faptul că astea au niște repercusiuni legale. Eu despre părerea lor, mă doare și pe mine tot în cot.

VLAD: În situația în care sunt acum mă interesează foarte puțin că se uită lumea urât la mine pe stradă, în viitor.”, a fost discuția dintre cei doi, potrivit sursei menționate anterior.

