Au aparut imagini noi de la scandalul-monstru din cartierul bucurestean Rahova din ziua de Paste. Citeste aici mai multe detalii despre ce s-a intamplat in Bucuresti in prima zi de Paste: Scandal cu Poliția în cartierul Rahova! Oamenii legii au tras focuri de armă: "Vai de capul meu! Le sparg mașinile la gabori!"

Mai multe familii de rromi au ignorat masurile impuse de autoritati si au petrecut in ziua de Paste. Ba mai mult, au si incitat la violenta, spunand pe transmisiunile live facute pe Facebook ca abia asteapta sa intervina fortele de ordine.

Noi imagini de la scandalul-monstru din Rahova! Politistii au tras focuri de arma: "Revolutie!"

"Sa-nnebunesc, daca vine jandarmeria, ii rasturnam. M-am jurat pe copiii mei. Eu cu fratii mei si cu nepotii mei. Cum vine prima masina, cum ii rasturnam. Mars, da-i in ... mea de aici, varule", spun oamenii pusi pe scandal.

"Revolutie! Sa vina politia, ca ii rastorn! Sa vina Iohannis!", sunt doar cateva dintre replicile scandalagiilor din Ferentari.

Politia, Jandarmeria si chiar si luptatori SAS au intervenit in forta la petrecerile din cartier. Situatia a degenerat si s-a ajuns la focuri de arma.

"Stam si mancam in curte, iar ei vin peste noi, ca nu avem voie!", au spus rromii in momentul in care au fost inconjurati de oamenii legii.

"În această seară, în jurul orei 20:45, prin apel 112, în sectorul 5, a fost sesizat un conflict între mai multe persoane. La faţa locului s-au deplasat de urgenţă mai multe echipaje de poliţie, echipe ale Serviciului Acţiuni Speciale şi jandarmi. Mai multe persoane au fost imobilizate şi urmează a fi conduse pentru audieri. A fost folosit şi armamentul din dotare, fără a fi înregistrate persoane rănite", se arata intr-un comunicat al Politiei Capitalei.

37 de persoane au fost duse la audieri. Dintre acestea, 9 au fost retinute si vor fi prezentate magistratilor cu propunere legala, fiind cercetati pentru savarsirea infractiunilor de ultraj si tulburarea ordinii si linistii publice .