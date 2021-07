Noi imagini din Republica Dominicană! Ce îi așteaptă pe concurenții de la Survivor România, înainte de Marea Finală

Zanni de la Survivor România [Sursa foto: Captura Video] 13:24, iul 8, 2021 Autor: Clara Ionescu

Survivor România 2021 se află la doar trei zile distanță de a afla marele câștigător. În competiția din Republica Dominicană au mai rămas doi Faimoși: Elena Marin și Zanni, cât și trei Războinici: Marius Crăciun, Maria Chițu și Andrei Dascălu. Au apărut noi imagini cu ultimii cinci concurenți din competiție, care se luptă pentru marele trofeu.

Ei sunt mai hotărâți decât niciodată să dea tot ce e mai bun în ultimele jouri. Astăzi, 8 iulie, va avea loc prima semifinală, iar câștigătorul se va putea bucura de imunitate personală.

Elena Marin și Maria Chițu [Sursa foto: Captura Video]

Elena Marin: Trebuie să lupt! Odată ce am plecat la drum, trebuie să ajung până la final. Mi-ar plăcea să ținem cont că e ultima săptămână. Să ne susținem așa și să fim ok!

Marius Crăciun: Toată energia mea pe care o am o să o dau săpătmâna asta!

Daniel Pavel: Câștigătorul jocului de astăzi va avea imunitate personală.

Daniel Pavel: Bine ați venit în faza semifinală a competiției în care sângele îți pulsează în vene cu adrenalină, Survivor!

Ultimii concurenți de la Survivor România 2021 [Sursa foto: Captura Video]

Daniel Pavel, anunț important despre Marea Finală Survivor România 2021

Prezentatorul Survivor România, Daniel Pavel, i-a anunțat pe concurenți că urmează o săptămână de foc în Republica Dominicană. Finala Survivor România 2021 se va juca sâmbătă, 10 iulie, iar Dan Pavel promite un traseu impresionant.

„Urmează o nouă etapă pentru voi. Veți avea o săptămână cu jocuri diferite, cu jocuri inedite, o săptămână cu jocuri în care tot ce ați arătat până acum, va trebui să arătați, nu la dublu, ci de 10 ori mai intens și mai apăsat.

Vom avea marea finală Survivor România 2021. Consiliile vor fi în direct. Joi, vineri vom fi în direct cu dumnevoastră acolo, acasă, pentru că avem semifinalele. Sâmbătă, 10 iulie, vom afla care este adevăratul supraviețuitor, vom afla care este câștigătorul Survivor România 2021”, a dezvăluit Daniel Pavel.