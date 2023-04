”Noi plecăm” Adela Popescu a făcut anunțul în timp ce își ținea fiul cel mic în brațe! Chiar ea a făcut totul public

In articol:

Adela Popescu este foarte activă pe rețelele de socializare, în special pe Instagram, acolo unde păstrează frecvent legătura cu fanii ei din mediul online, împărtășind cu aceștia atât momentele bune, cât și cele mai puțin plăcute.

Așa s-a întâmplat și recent, căci fericită nevoie mare, în timp ce se afla în aeroport, blondina i-a anunțat pe urmăritorii ei că pleacă într-o vacanță, alături de soțul ei, Radu Vâlcan, dar și de cei 3

copii ai lor. Bineînțeles că, alături de mesaj, Adela Popescu a publicat și o imagine, fiind surprinsă în timp ce își ținea fiul cel mic în brațe.

„Nu am apucat să vă spun dar noi plecăm la Roma. Toată gașca!”, a scris Adela Popescu, în dreptul imaginii din aeroport cu fiul ei cel mic.

Discuția pe care au avut-o Radu Vâlcan și Adela Popescu despre al patrulea copil

Adela Popescu și Radu Vâlcan sunt părinții mândri a 3 copii, toți băieți, dar nu de puține ori cei doi au mărturisit public că și-ar fi dorit și o fetiță.

Chiar și așa, recent, blondina a dezvăluit că a avut o discuție cu partenerul ei de viață despre al patrulea copil și ambii părinți au căzut de comun acord că nu mai este cazul să devină părinți din nou.

„Vai, am avut o singură discuție pe tema asta, dar a trecut repede. Întrebarea a fost pusă așa: 'Dacă am ști sigur, 100%, că al patrulea e fetiță, ne-am băga?'. Am avut așa, trei secunde, și am zis: 'Nu!'. Și el: 'Nu, nu, uita de discuția asta'. Zic: 'Da, uităm repede'. De la doi la trei emoțional e cel mai ușor, pentru că îi știi toate etapele, nu te mai surprinde nimic, știi și cu diversificarea, nu te mai panichezi, le cam știi. Mă refer acum din punct de vedere al organizării, din punct de vedere financiar. Adică simplul fapt că de la doi la trei obligatoriu trebuie să schimbi mașina. Nu există nicio mașină normală care să acomodeze trei copii mici, pentru că trei copii mici trebuie să aibă scaune și oricum nu pot călători singuri pe bancheta din spate și tu cu soțul la cafea în față. Îți trebuie un însoțitor, nu știu, se îneacă, vrea să-i dai o jucărie. Se schimbă totul", a povestit Adela Popescu, în cadrul podcastului moderat de Oana Andoni.