De la începutul acestui an, la Spitalul Universitar de Urgență București echipa medicală condusă de Conf. Dr. Cătălin Constantin Badiu a trecut la un nou standard în chirurgia cardiacă minim invazivă și anume chirurgia cardiacă endoscopică.

Citeste si: Primele imagini cu Daniela Crudu după ce a ieșit din spital. A încercat cu disperare să-și ascundă fața

Citeste si: Imagini spectaculoase cu primul elicopter de pe heliportul Spitalului Universitar din București

Aceste intervenții se fac în Blocul Operator Central de la SUUB, acolo unde există aparatură de ultima generație necesară pentru astfel de operații. Chirurgia cardiacă endoscopică reprezintă o tehnică superioară chirurgiei cardiace minim invazive (la care este necesară depărtarea coastelor), în sensul că pentru a opera inima endoscopic se face o incizie foarte mică, de doar 3 centimetri în spațiul intercostal fără a fi afectată deloc structura toracelui, iar Spitalul Universitar devine astfel unul din puținele centre din Europa unde se face chirurgie cardiacă endoscopică.

„Noi, echipa medicală de la Spitalul Universitar de Urgență București, facem chirurgie cardiacă minim-invazivă de câțiva ani, de când a fost deschisă secția de chirurgie cardiovasculară. Acum, însă, am mers mai departe, spre proceduri endoscopice de tratare a vâlvei mitrale, în care trauma unei proceduri minim invazive este și mai redusă, operând valvele bolnave printr-o incizie de aproximativ 3 centimetri printre coaste fără a atinge structurile osoase. Pe lângă incizia prin care operăm pacientul, mai facem una mai mică prin care introducem endoscopul cu care intrăm până la nivelul structurii cardiace respective, pentru a vedea exact zona care trebuie operată. Camera cu ajutorul căreia sunt redate pe monitoare structurile cardiace nu numai că mărește zona operată, dar o și redă tridimensional. Așadar, în astfel de operații noi nu vedem direct structura cardiacă operată, ci vedem imaginea 3D transmisă de endoscopul introdus în torace, pe mai multe monitoare. Procedura endoscopică de tratare a vâlvei mitrale are un beneficiu real și semnificativ pentru pacient, deoarece, așa cum am menționat anterior structurile osoase ale toracelui nu sunt afectate deloc. Dacă în cazul chirurgiei clasice se deschidea sternul, iar în cazul chirurgiei cardiace minim invazive depărtam coastele, de dată această intrăm pur și simplu prin spațiul de circa un centimetru lățime existent dintre două coaste. În țări că Germania sau Belgia aproximativ 40% dintre procedurile de vâlvă mitrala sunt efectuate minim-invaziv, dar numai sub 5% prin proceduri endoscopice, numărul de centre și chirurgi care oferă astfel de proceduri fiind încă foarte redus”, explică Conf. Dr Cătălin Constantin Badiu.

Medicul a precizat că astfel de operații nu pot fi făcute acum pentru toți pacienții care suferă de o boală a vâlvei mitrale.

Vezi care sunt motivele, doar pe stirilekanald.ro

Despre Spitalul Universitar de Urgență București

SUUB este unul dintre cele mai mari spitale de urgență din România de grad IA care are în structura sa peste 45 de secții și compartimente în specialitățile medicale și chirurgicale. Anual aici sunt îngrijiți peste 55.000 de bolnavi în spitalizare continuă, peste 60.000 de bolnavi în spitalizare de zi, iar consulturile în UPU și Ambulatoriul integrat depășesc 300.000 de pacienți în fiecare an. Heliportul Spitalului Universitar de Urgență București a devenit funcțional la începutul lunii decembrie 2019, iar lucrările de construcție la cel mai modern heliport medical în terasă din România au început în luna aprilie a anului trecut. De asemenea, tot anul trecut, la Spitalul Universitar de Urgență București a fost dat în folosință și Blocul Operator Central care are 11 săli dotate cu aparatură medicală de înaltă performanță.