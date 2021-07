Noua iubită a lui Alex Bodi face lumină în scandalul celor 30.000 de euro ”dispăruți” de pe cardul lui Philipp Plein! Justyna Gradek: ”El mi-a dat cardul și tot el s-a supărat”! Dezvăluiri în premieră

Justyna Gradek, noua iubită a lui Alex Bodi 23:56, iul 7, 2021 Autor: Radu Constantin

Super-modelul polonez Justyna Gradek, urmărită de peste un milion de fani pe Instagram, s-a confruntat cu acuzații grave, în urmă cu 3 ani, din partea fostului ei iubit, designerul german Philipp Plein.

Motivul pueril pentru care s-ar fi supărat marele Plein

În toiul unei relații cu multe turbulențe, acesta și-a acuzat iubita că i-a furat 30.000 de euro de pe cardul pe care i-l împrumutase pentru diverse cheltuieli. Justyna a așteptat doi ani și abia anul trecut a explicat cum au stat lucrurile din perspectiva ei.

Gradek a dezvăluit prin intermediul platformei ei de socializare că a avut o relație extrem de intensă cu Plein și că motivul real pentru care acesta a acuzat-o de furt a fost mai degrabă unul pueril. Designerul s-a enervat cumplit atunci când a aflat că iubita lui a cheltuit o sumă importantă pe o geantă cumpărată de la un designer concurent. Atunci, germanul a luat foc și a decis să se despartă cu scandal de Justyna. Ulterior, cei doi s-au împăcat, însă relația lor a mai rezistat doar câteva luni.

Justyna Gradek s-a iubit cu Philipp Plein

”Dragilor, când eram într-o relație cu Philipp, am primit de la acesta un card bancar. Știți foarte bine că în perioada în care am fost cu el, nu am putut să lucrez, nu am făcut bani, așa că el mi-a dat un card și un cod PIN. Am fost la cumpărături, mi-am luat mai multe lucruri: cosmetice, câteva haine de firmă, chestii banale.(...) Iar în acea zi nefericită, după 6 luni de relație, am fost la un magazin... iar acum, privind retrospectiv, pot doar să ghicesc ceea ce l-a făcut pe Philipp să considere o trădare. Am fost la magazinul unui concurent și mi-am cumpărat un portofel, nu în magazinul lui”, a povestit Justyna pe contul ei de socializare, conform newsbreezer.com.

Justyna: ”Am fost afectată emoțional”

Modelul polonez a dezvăluit că reproșurile și acuzațiile de furt ale fostului ei iubit au afectat-o extrem de tare.

”Când mă gândesc la acea zi, îmi pare extrem de rău. După cum vedeți, cu greu mă abțin să nu plâng, vocea aproape mi-a cedat. Dar nu m-am dat bătută, m-am întors la Philipp după o săptămână, iar el mi-a oferit un ceas superb cu diamante. Mi-a spus atunci: ”să lăsăm în urmă ce s-a întâmplat și să luptăm pentru această relație”. Doar că eu eram atât de afectată emoțional, încât am avut o cădere, nu am mai putut fi aceeași femeie de odinioară, iar după alte două luni m-am întors acasă, la familie.(...) Acum, vă întreb: ce bărbat s-ar mai întoarce la femeia care l-a escrocat? Probabil că nu există așa ceva, vă las pe voi să dați răspunsul ”, a mai spus Justyna Gradek.

Justyna Gradek s-a plimbat de mână cu Alex Bodi, la mare

Top-modelul polonez s-a căsătorit ulterior cu un luptător de MMA din țara ei, de care s-a separat în urmă cu câteva luni. Zilele trecute, ea a fost văzută la brațul lui Alex Bodi, fostul soț al Biancăi Drăgușanu.