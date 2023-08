Noua mașină a Alexiei Eram a făcut furori în mediul online! Iată cât a scos din buzunar pentru un asemenea bolid de lux | EXCLUSIV

In articol:

Alexia Eram și-a văzut visul cu ochii. Vedeta și-a cumpărat o mașină de mare fiță. Fiica Andreei Esca se plimbă acum pe străzile Capitalei cu un bolid de lux cum mulți și-ar dori.

Alexia Eram și-a îndeplinit visul

Alexia Eram e mai fericită ca niciodată. Din banii proprii a reușit să își achiziționeze un bolid așa cum visa. Andreea Esca are de ce să fie mândră, cu siguranță. Și Mario fresh i-a fost alături, filmând-o și postându-i reacția pe rețelele de socializare, atunci când și-a văzut mașina. Alexia a transmis un mesaj public, prin care spune cum se simte acum că are propria mașină și ce conducea înainte.

„Mi-am dorit foarte mult să conduc și după ce mi-am luat carnetul am început aventura în trafic cu o mașinuță simpatică, care și-a făcut treaba perfect. Am cărat în ea toate valizele pline de haine pentru filmări, toate propsurile, aparatele, bagajele mele interminabile, dar necesare pentru o zi de munca. Și m-a și plimbat prin vacanțe. A venit vremea să-i mulțumesc și o schimb cu o altă mașină, la care visam de mult, dar pentru care am avut nevoie de mai mulți bani. Pentru că, în pofida a ceea ce ar putea crede unii, alții, nu mai iau bani de la ai mei, din anul 2 de facultate. Iată-mă așadar aici, fericită de achiziție și cu gândul la cum o să o fac și mai frumoasă. Le mulțumesc tuturor celor care mi-au dat posibilitatea să îmi văd visul împlinit! ”, a mărturisit Alexia Eram pe rețelele sale de socializare.

Fanii i-au sărit imediat cu complimente în comentarii, fiind fericiți pentru influenceriță. Au felicitat-o și i-au admirat ambiția și munca depusă pentru împlinirea visului ei.

„În ciuda a tot ce vedem pe Instagram și a multor copiii de bani gata care își distrug viața și nu ar fi în stare să muncească o zi, ești o fată de apreciat pentru simplitatea de care dai dovadă, educația pe care o ai și respectul, amabilitatea cu care te prezinți mereu. Tot să vedem tineri așa de smart și de muncitori. Felicitări!”, „Să o stăpânești sănătoasă și să-ți faci amintiri frumoase cu ea !”, „Să te bucuri de ea și să te poarte spre locuri senine!”, sunt câteva dintre gândurile lăsate de fanii Alexiei

Eram.

Cât costă noua mașină a Alexiei Eram?

Bineînțeles că Alexia Eram nu și-a luat orice mașină. Acest lucru nu îl arată doar aspectul, ci și prețul acesteia. După ce achiziția influenceriței a făcut furori în mediul online, WOWbiz s-a gândit să vă informeze și cam cât ar trebui să scoți din buzunar, dacă și tu îți dorești un astfel de bolid.

Așadar, prețul pentru acest model de BMW este de aproximativ 100.000 de euro. Să o stăpânești sănătoasă, Alexia! Se vede că ți-ai dorit-o și acum este a ta!

