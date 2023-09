Noua speranță a tenisului mondial! Cine este debutantul care îi va ține piept lui Novak Djokovic în semifinalele US Open?

In articol:

La doar douăzeci de ani, tenismenul Ben Shelton (#47 ATP) a reușit să își asigure calificarea în semifinalele turneului de Grand Slam, US Open 2023.

De cealaltă parte a baricadei se află sârbul Novak Djokovic, tenismenul de 36 de ani ce va disputa cea de a 47-a semifinală de turneu major a carierei sale.

Record al debutantului Ben Shelton

Duelul din semifinalele US Open 2023 dintre Ben Shelton și Novak Djokovic este poate unul dintre cele mai neașteptate partide ale actualei ediții a turneului. Ben Shelton este cel mai tânăr semifinalist american al competiției de la New York, din 1992 până în prezent.

Shelton este câștigătorul campionatului de tenis universitar din Statele Unite ale Americii, Ben Shelton a stabilit la US Open 2023 recordul pentru cele mai rapide servicii reușite în timpul meciurilor oficiale, semnând astfel două service de câte 240km/h, în același game al meciului cu Tommy Paul.

În sferturile de finala a le turneului de mare șlem, Ben Shelton s-a impus în fața lui Frances Tiafoe (25 de ani, #10 ATP), scor final 6-2, 3-6, 7-6, 6-2. Pentru a ajunge în careul așilor, Shelton i-a eliminat pe Pedro Cachin, Dominic Thiem, Aslan Karasev, Tommy Paul și Frances Tiafoe.

Debutantul a vorbit despre adversarul său din semifinale

Ben Shelton a comentat faptul că va primi replica sârbului Novak Djokovic în penultimul act al turneului US Open 2023, iar tânărul tenismen le-a transmis newyorkezilor că își dorește să fie susținut cu toată inima, după două partide la rând în care s-a confruntat cu compatrioți de-ai săi, Tommy Paul și Frances Tiafoe.

„Djokovic a câștigat vreo 23 de trofee de mare șlem. Nu poate fi mai bine decât atât. A fost dur să joc cu americani, în ultimele două tururi, dar sper să îmi fiți alături în semifinale” a spus Shelton, care s-a bucurat de victoria cu Frances Tiafoe într-o manieră atipică.

Novak Djokovic a stabilit un record istoric în ce privește numărul de semifinale de Grand Slam în care s-a calificat, 47.

„Nole” l-a depășit pe Roger Federer, care are 46 de semifinale de mare șlem în palmares.

Novak Djokovic [Sursa foto: Instagram Wimbledon]

Ben Shelton: „Am multe de învățat”

Înainte de marea întâlnire din ultimul turneu de Grand Slam al acestui an, Ben Shelton s-a arătat hotărât să își joace șansa până la final, fiind considerat surpriza acestui turneu. Americanul este pe deplin conștient de capacitățile fostului lider mondial, Novak Djokovic.

„Este prima întâlnire directă cu Novak și am foarte multe de învățat de experiența pe care el o are. Știm cu toții cât de solid este Nole și ce mental are. Deci, trebuie să-mi pregătesc bine jocul”, a spus Shelton înainte de confruntarea cu Djokovic.

„Acesta este cel mai grozav moment pe terenul de tenis din viața mea și mă doare foarte mult fizic. Dar îmi place. Cred că asta a fost doar un fel de poveste”, declara americanul după victoria obținută în sferturi în fața conaționalului Francis Tiafoe.

Penultimul act al turneului US Open dintre Ben Shelton și Novak Djokovic va alea loc vineri, 8 septembrie, de la ora 22:00 (fusul orar al României).