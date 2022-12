Noul antrenor de la FCSB s-a făcut de râs după primul meci! Leo Strizu a ”uitat” în ce repriză a intrat un jucător de al lui în victoria de la Botoșani

In articol:

FCSB a câștigat, ieri seară, restanța cu FC Botoșani, scor 2-3 (goluri Sebastian Mailat, respectiv Tamm, Compagno și Endjouma), și a adunat alte trei puncte în clasament, care ajută echipa

lui Gigi Becali să își consolideze locul în play-off, dar să se și apropie amenințător de primele clasate în ierarhia din Superliga României.

După cum bine se știe, FCSB are, în sfârșit, un antrenor principal cu acte în regulă, după debarcarea lui Nicolae Dică. Este vorba despre Leo Strizu, un tehnician fără rezultate notabile, însă potrivit la formația roș-albastră, în condițiile în care s-a vorbit atât de mult despre situația lui Mihai Pintilii, cel care pregătește cu adevărat echipa, dar nu are încă diploma de ”principal” de la școala de antrenori.

Leo Strizu a spus că „Miculescu a jucat bine în prima repriză", dar jucătorul a intrat în teren în minutul 67!

Din păcate, Leo Strizu are, în acest moment, o mare problemă, și anume...aceea că nu își cunoaște jucătorii, nici după fizic, nici după nume. Drept dovadă, la interviul acordat imediat după meci la DigiSport, antrenorul vicecampioanei s-a făcut un pic de râs atunci când a vorbit despre evoluția lui David Miculescu, jucătorul care a intrat pe teren în repriza secundă, minutul 67 în locul căpitanului Cordea, la scorul de

2-2.

„Miculescu a jucat bine în prima repriză", a început Leo Strizu să comenteze evoluția elevului său, băgat în teren după pauză!!!, apoi,

Leo Strizu: ”Am luat două goluri, puteam să dăm vreo cinci”

a continuat în același stil, al neștiinței, și în privința unuia dintre antrenorii secunzi.a spus tehnicianul de la FCSB, care s-a mai ”scos” totuși printr-o declarație haioasă.scrie gsp.ro, în timp ce în studioul DigiSport, specialistul Ilie Dumitrescu a comentat pacifist cu prima intervenție publică a "principalul" din acte de la FCSB:

În altă ordine de idei, Leo Strizu a fost pe deplin mulțumit de evoluția elevilor săi după FC Botoșani- FCSB 2-3. ” Scorul putea fi mai mare. Sunt bucuros pentru mine, pentru băieți, pentru modul în care am fost primit. Felicit băieții și cred că cel mai important lucru e reprezentat de două aspecte. Miculescu și Tavi Popescu, tinerii, adică, au jucat foarte bine. Eu sunt adeptul jucătorilor tineri, știți foarte bine. Am venit doar să câștigăm aici și s-a văzut asta în fiecare moment. Am pus în permanență pericol. E normal să le dai șanse jucătorilor tineri. Miculescu se pregătește bine, are atitudine și va fi o variantă foarte probabil”, a declarat antrenorul ros-albaștrilor, care a mai venit și cu o completare despre schimbările făcute de-a lungul jocului.

”Am să vă dau multe argumente pentru schimpările făcute. Omrani va juca etapa următoare, deoarece Compagno e suspendat și stă. L-am băgat pe Edjouma ca să blocăm, aveam nevoie de travaliul lui. Miculescu a jucat foarte bine în prima repriză. (n.r.- Miculescu a fost trimis pe teren în repriza secundă). Mă așteptam să fie un joc mai închis, dar a fost un joc deschis. Am luat două goluri, puteam să dăm vreo cinci. Dar lucrurile astea se vor corecta!”, a declarat Strizu la DigiSport.

Ce a spus Leo Strizu despre Tavi Popescu

Evoluția lui Octavian Popescu l-a mulțumit pe tehnician,în condițiile în care se știe clar că jucătorul este ”bijuteria” lui Gigi Becali, care dorește să-l vândă în viitor pe o sumă uriașă. ”Cred că jocul lui Tavi Popescu va fi din ce în ce mai bun. E meritul lui Pintilii, i-a dat foarte multă încredere și cred că pune în practică tot ce a lucrat cu Pintilii”, a spus Leonard Strizu, la microfonul Digi Sport.