„Noul membru al familiei” Mira a dat vestea pe internet, iar fanii s-au îngrămădit să o felicite: „Am plâns de fericire”

Mira și Levi Elekes formează unul dintre cele mai apreciate și iubite cupluri din showbiz-ul autohton. Povestea lor de dragoste a început în urmă cu ceva timp și se pare că se transformă în ceva extrem de frumos.

De când și-au asumat relația și în spațiul public sunt de nedespărțit și se susțin reciproc în tot ceea ce fac.

Ultimul anunț făcut de artistă pe rețelele de socializare a bucurat pe absolut toată lumea, iar imaginile vorbesc de la sine, căci vedeta nu-și mai încape în piele de fericire, iar alături de ea la momentul fericit este nimeni altul decât iubitul ei.

Mira și Levi Elekes [Sursa foto: Instagram]

Anunțul cu care Mira a luat prin surprindere pe toată lumea. Fanii s-au înghesuit să o felicite

Este foarte activă pe rețelele de socializare și mereu în contact cu fanii ei de pe Instagram, pe care îi ține la curent cu tot ceea ce face atât pe plan profesional, dar și personal. Ei bine, se pare că ultima perioadă a fost destul de aglomerată pentru Mira, care recunoaște că a muncit pe brânci pentru a-și îndeplini unul dintre cele mai mari visuri.

Vedeta le-a prezentat internauților „noul membru al familiei” și anume bolidul ei cu mulți cai putere și complet electric. Mai concret, este vorba despre cea mai performantă mașină electrică, la care mulți români pot doar să viseze. Artista le-a mai făcut o mărturisire fanilor, după ce le-a spus că a plâns de fericire atunci când s-a urcat pentru prima oară la volan. Se pare că Mira este în acel punct al vieții ei în care a făcut absolut tot ce și-a propus.

Cu alte cuvinte, ea se declară o femeie fericită atât pe plan personal, dar și profesional. În secțiunea de comentarii a postării, fanii i-au trimis o avalanșă de felicitări.

„Noul membru al familiei. Super recunoscătoare pentru tot. Am plâns de fericire când am condus-o astăzi fiindcă am realizat ca in urma muncii am reușit sa fac cam tot ce mi-am dorit vreodată. Nu uitați ca după munca… și răsplată”, a scris Mira pe rețelele de socializare.

Mira [Sursa foto: Instagram]

Cum a început povestea de dragoste dintre Mira și Levi Elekes

Mira și Levi Elekes sunt împreună deja de ceva timp, însă cei doi au decis să facă totul public abia în primăvara acestui an. S-au întâlnit pentru prima dată pe un drum montan și și-au dat seama că au foarte multe lucruri în comun, iar de atunci sunt de nedespărțit.

„ Ne-am întâlnit prima oară în munți și eram fascinați că avem aceleași cărți preferate. Apoi aceleași obiceiuri preferate, apoi multe altele preferate… Nu am găsit nicio poză normală, nu avem, în viața de zi cu zi suntem exact ca în aceste poze ”, scria Levi pe Instagram, la începutul lunii mai.