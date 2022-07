"Nu a avut loc pe cântarul pentru nou-născuți" O mămică de 27 de ani a adus pe lume un bebeluș gigant. A fost nevoie de două persoane pentru a-l extrage la naștere

In articol:

Amy Smit, o femeie Cheddington, în vârstă de 27 de ani, a avut parte de o surpriză de proporții când și-a adus pe lume cel de-al doilea copil. Deși se aștepta ca micuțul să măsoare mai mulți centimetri la naștere, băiețelul i-a uimit până și pe

medici, căci pe lângă înălțime a avut și o greutate aproape dublă față de cea normală.

Citeste si: Cristina Cioran a izbucnit în plâns! Vedeta a povestit cum a decurs prima întâlnire cu fiica ei născută prematur: „Avea niște degetuțe transparente”

Mămica de 27 de ani: "Nu ne-am gândit niciodată că va fi atât de mare!"

Amy Smit, o tânără din Anglia, în vârstă de 27 de ani, a decis să recurgă la cezariană pentru a-și aduce pe lume cel de-al doilea copil. Încă de la primele ecografii, femeia și partenerul ei au fost anunțați că vor avea un bebeluș înalt, însă nu s-au așteptat ca și greutatea celui mic să fie mai mare decât cea normală.

Citeste si: Pepe, imagine adorbailă cu fiul său, născut de doar câteva zile! Artistul a surprins momentul emoționant cu bebelușul: „Pepe mic”

Citeste si: „Da, fraților, este cea mai tristă veste pe care trebuie să v-o dau.” Vlad Gherman a făcut un anunț printre lacrimi- kfetele.ro

Citeste si: Vestea tristă a zilei despre Saveta Bogdan. Să ne rugăm pentru ea..- bzi.ro

Amy a povestit recent, într-un interviu pentru The Sun, că fiul ei, Zagrys, a cântărit 5,7 kilograme și a fost nevoie de doi medici pentru a-l extrage: "Am știut că vom avea un bebeluș înalt, pentru că ecografiile arătau acest lucru. În plus, și eu și Zac avem peste 180 cm înălțime. Dar nu ne-am gândit niciodată că va fi atât de mare! Erau niște femei în jurul meu, iar pe una dintre ele am auzit-o spunând: 'Am nevoie de puțin ajutor, e uriaș'. Nu a avut loc pe cântarul pentru nou-născuți. Era și prea mare și prea gras.", a declarat Amy Smit, pentru sursa citată.

Zagrys, bebelușul care a cântărit 5,7 kilograme la naștere [Sursa foto: brianfindlayphotography]

Micuțul Zagrys a îmbrăcat la naștere haine pentru bebeluși de 9 luni

Mămica de 27 de ani a dezvăluit că fiul ei a avut nevoie de alte hăinuțe la naștere, căci nu a încăput în cele cumpărate de părinți: "L-am trimis pe Zac să cumpere haine potrivite pentru bebeluși de 6-9 luni.", a mai spus Amy.

Cei doi tineri mai au acasă încă o fetiță pe nume Lola, în vârstă de patru ani. În 2018, când s-a născut, micuța a cântărit patru kilograme.

Amy și Zac Smit, alături de fiica lor [Sursa foto: Facebook]