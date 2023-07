"Nu ai cum" Liviu Vârciu nu a mai rezistat și a făcut publică o filmare cu Daniela Crudu. Imaginile au ajuns virale. Puțini au văzut-o pe brunetă într-o asemenea ipostază

In articol:

Liviu Vârciu nu ratează nicio ocazie să-și țină fanii la curent cu aproape tot ceea ce se întâmplă în viața sa, împărtășind mereu cu urmăritorii lui atât momentele bune, cât și cele mai puțin plăcute. Prezentatorul TV încearcă mereu să le aducă admiratorilor zâmbetul pe buze și îi iese de fiecare dată, mai ales recent, atunci când a postat un filmuleț cu Daniela Crudu, care a fost realizat în urmă cu mai mulți ani.

Este vorba despre un fragment din emisiunea de aventură, moderată în trecut de Gina Pistol, acolo unde Daniela Crudu și Vica Blochina au făcut o echipă de excepție, fiind nevoite împreună să treacă prin mai multe probe. Una dintre acestea a fost cu tarantule, iar fosta asistentă TV a avut niște reacții, din cauza fricii de acestă specie, care i-a făcut pe colegii de emisiune, dar și pe telespectatori, la momentul acela, să râdă cu lacrimi.

În acest sens, Liviu Vârciu a dorit să le amintească tuturor de acest moment, așa că a postat pe canalul său de YouTube filmarea, încurajându-i pe toți urmăritorii să privească imaginile, garantându-le că se vor amuza la maxim.

„Vă pup dragilor, am o surpriză pentru voi! Episodul ăsta pe care l-am pus acum pe YouTube, nu ai cum, deci n-ai cum, Daniela Crudu mare like din partea mea, am râs cu lacrimi și credeți-mă că eu am fost acolo și l-am și văzut episodul și am leșinat de râs. Deci, când ajungeți acasă, puneți-vă frumos pe canapea, puneți filmulețul pe televizor și distrați-vă. Deci nu, n-ai cum, n-ai cum!(...) Doamne, e genială!”, a spus Liviu Vârciu pe Instagram, alături de link-ul unde poate fi găsit filmulețul cu Daniela Crudu.

Daniela Crudu și Vica Blochina [Sursa foto: Captură Asia Express - Antena 1]

Fobia cu care se confruntă Liviu Vârciu

Liviu Vârciu a dezvăluit public că, deși a zburat către multe destinații, acesta se confruntă cu o fobie de zbor, dorindu-și să renunțe la mersul cu avionul, tocmai din cauza acestei frici pe care o are.

Cu toate acestea, însă, prezentatorul TV a fost nevoit să zboare, pentru a-i face partenerei sale de viață pe plac, care a insistat să petreacă o vacanță în Maldive.

„În Maldive am fost anul acesta, doar eu cu Anda. Eu nu zbor. Am zburat în Asia, în India, am zburat în America, nu mai zbor că am o fobie de zbor acum, mai nou, dar nu am avut scăpare de doamnă și a trebuit să schimb vreo câteva avioane, trei la număr, am zburat și cu de ăla mic, cu niște elici, dar când am ajuns acolo...recomand cu încredere.” , a spus Liviu Vârciu, în cadrul unei emisiuni tv.

Liviu Vârciu și Anda Călin [Sursa foto: Instagram]