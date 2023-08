„Nu ai loc să arunci un ac!” Andreea Bănică a dat lovitura în afaceri! Hotelul artistei de pe litoral este non-stop vizitat de turiști: „Știam că nu o să dau greș”

In articol:

Andreea Bănică și soțul ei, Lucian Mitrea, s-au lansat în afaceri anul trecut. Cei doi au hotărât să investească într-un hotel de lux pe care l-au deschis la malul mării, pentru care vedeta mărturisea, în urmă cu ceva timp, că ea și soțul ei au muncit extrem de mult.

Toate eforturile lor au fost răsplătite, se pare, căci artista se bucură acum de un succes imens pe piața hotelieră, iar afacerea de pe litoral s-a dovedit a fi una extrem de profitabilă.

Andreea Bănică a decis să își construiască hotelul de lux în stațiunea Eforie Nord, mărturisind că acolo își petrecea verile în copilărie. De asemenea, celebra cântăreață a dezvăluit că a vrut neapărat să își deschidă afacerea în acea locație, pentru că știa despre ea că este, în fiecare vară, foarte vizitată de turiști. Se pare că Andreea nu a dat greș cu decizia sa, căci o mulțime de oameni apelează foarte des la serviciile sale de cazare.

Mai mult, artista se declară extrem de mulțumită de modul în care decurge afacerea ei și a lui Lucian Mitrea și a declarat că, dacă ar fi ales altă stațiune, cu siguranță nu le-ar fi mers atât de bine.

„Suntem foarte bine, este primul an de când suntem deschiși. Este plin! Hotelul se află în Eforie Nord. Eforie Nord este cea mai plină stațiune de când eram eu mică, de când mă știu și am atâția ani. De când eram mică, Eforie este una dintre cele mai căutate stațiuni de pe litoralul românesc. Din cauza asta mi-am dorit să îmi fac o afacere aici, știam că nu o să dau greș. Dacă mi-aș fi făcut în altă staține, nu mă gândeam că ar merge atât de bine. Eforie Nord este o stațiune suprapopulată, chiar am filmat ieri aglomerația de pe plajă. Nu ai loc să arunci un ac!”, a declarat Andreea Bănică pentru Playtech.ro.

Andreea Bănică și soțul ei, Lucian Mitrea, și-au deschis un hotel de lux pe litoral [Sursa foto: Instagram]

Andreea Bănică, extrem de mândră de afacerea ei

Luna trecută, vedeta vorbea cu multă mândrie despre hotelul de lux pe care a reușit să îl deschidă alături de soțul ei.

Andreea Bănică a mărturisit că ea și Lucian Mitrea s-au chinuit să creeze cele mai bune condiții pentru clienții lor, sperând ca locația să fie pe gustul acestora și ca sacrificiile pe care le-au făcut să nu fi fost în zadar.

„Ceea ce vă pot spune este faptul că apartamentele sunt foarte spațioase. E un aparthotel cu mai multe tipuri de camere și apartamente. În perioada aceasta s-au făcut completări și la recepție, de la spații de depozitare, placări de pereți, stâlpi, lumini, uși etc. Parcarea subterană a fost și ea finalizată. Sunt doar două hoteluri în Eforie Nord care au parcare subterană. Am băgat mulți bani acolo și sperăm să îi și scoatem, tocmai de aceea am și vrut să facem acest hotel!”, a spus Andreea Bănică, conform Click.