”Nu am depins de nimeni financiar” Suma colosală pe care o câștigă Bianca Drăgușanu în fiecare lună. Diva reușește să-și ajute și familia

Bianca Drăgușanu este una din divele cu ștate vechi de la noi, ceea ce o face să fie acum o femeie apreciată și foarte bine plătită.

Are propria afacere cu rochii de mireasă și nu numai, dar este și imaginea multor brand-uri, fapt ce o face să aibă lunar câștiguri colosale.

Suma colosală pe care o câștigă Bianca Drăgușanu în fiecare lună [Sursa foto: Instagram ]

Bianca Drăgușanu face o avere lună de lună

Câștiguri care îi permit să ducă o viață la care unii pot doar visa. Călătorește unde, cât și când vrea, imaginea sa este de zile mari, mașina pe care o conduce nu este deloc una ieftină plus că locuiește și într-o zonă extrem de scumpă din Capitală.

Cu un așa trai, mulți se întreabă ce profit are diva lună de lună.

O curiozitate pe care acum Bianca Drăgușanu le-a satisfăcut-o, chiar dacă nu a fost prea darnică în detalii.

Ea spune că timpul și situațiile prin care a trecut au învățat-o să nu mai vorbească public despre cifrele exacte pe care le învârte pe degete, căci tot ea are de suferit ulterior.

Însă, a ținut să spună că are luni și luni, unele cu câștiguri colosale, altele mai puțin profitabile, dar nu se plânge.

Și asta pentru că, per total, câștigă lunar peste 10.000 de euro.

Fapt ce a făcut-o să reușească să fie o femeie independentă, fără datorii, care-și ajută financiar și familia și o mamă care-și crește fiica în puf, fără niciun fel de lipsuri.

„În ultima perioadă, mi se pare că am greșit foarte mult în momentul în care am epatat și am vorbit despre cifre și sume. Pentru că, în momentul când fac asta, îmi scade din energia prin care eu produc. Din afacerile pe care le conduc, am dările plătite la stat, nu am datorii, nu m-am împrumutat în viața mea la nimeni, nu am depins în viața mea de nimeni financiar. Important este că eu îmi ajut familia, îmi întrețin singură și îmi cresc singură copilul. Iar cifrele sunt chestii irelevante. Luna asta poate să fie mai puțin, luna viitoare mai mult. Peste trei luni iarăși prind un contract bombă, se suplinește ce am cheltuit. Că eu sunt Farfetch-ul, online, tot timpul… Sunt luni când, da, câștig peste 10.000 €!”, a spus Bianca Drăgușanu, conform Cancan.