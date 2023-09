„Nu am făcut niciun atac cerebral” Irinel Columbeanu, dezvăluiri neștiute! Cu ce probleme de sănătate se confruntă, de fapt, fostul milionar!? A spus abia acum adevărul: „Nu am alte afecțiuni”

In articol:

Irinel Columbeanu a rupt tăcerea, după ce s-a zvonit că ar fi suferit un atac cerebral. În urma situației, fostul milionar s-a arătat deranjat și a vrut să spună cum stă, de fapt, situația.

Chiar în cadrul unui interviu, fostul soț al Monicăi Gabor a spus cu ce probleme de sănătate se confruntă. Iată mărturisirile făcute de el!

Cu ce probleme de sănătate se confruntă, de fapt, Irinel Columbeanu?

În urmă cu puțin timp, anumite informații apărute în spațiul public spuneau că fostul milionar de la Izvorani ar fi suferit un atac cerebral.

Iată că acum, Irinel Columbeanu a vrut să clarifice situația și a mărturisit că nu a fost vorba despre aceste probleme de sănătate și că, de fapt, ar fi avut doar mici afecțiuni de memorie. Fostul partener de viață al Monicăi Gabor a ținut să facă aceste declarații, după ce foarte mulți apropiați și-au făcut griji pentru el.

„Am primit multe telefoane de la apropiați, care m-au întrebat dacă sunt bine, dacă e adevărat ce s-a scris în presă. Nu este adevărat, nu am făcut niciun atac cerebral (recent, n. red.). Nu știu de ce au apărut acele știri. Probabil pentru trafic.

E doar o supoziție de-a mea, nu aș vrea să acuz pe nimeni. Pe mine m-a deranjat foarte tare. S-au speriat destul de rău oamenii care îmi sunt apropiați. Am primit foarte multe mesaje de compătimire, ca să spun așa. Eu le-am spus că nu au de ce să-și facă griji.” , a spus Irinel Columbeanu, pentru fanatick.ro.

De asemenea, fostul afacerist precizează că dacă ar fi fost adevărate acele zvonuri, el nu ar mai fi putut nici să vorbească. Astfel, mărturisește că singurele medicamente pe care le-a primit au fost prescrise de un doctor psiholog.

„Dacă acele zvonuri ar fi fost reale, nu aș mai fi putut să vorbesc așa în aceste momente. Eu nu am alte afecțiuni. Am primit o medicație de la o doamnă doctor psiholog, pentru memorie. Asta e tot.

Chiar am și ajutat alte persoane care aveau cunoștințe ce se confruntau cu aceste probleme de memorie. Le-am spus ce medicament iau eu, care mă ajută în acest sens” , a mai spus fostul milionar, pentru aceeași sursă.

Irinel Columbeanu [Sursa foto: Captură YouTube]

Fostul milionar de la Izvorani și-a petrecut vara pe meleagurile străine

În cadrul aceluiași interviu, Irinel Columbeanu a vorbit și despre vara care tocmai a trecut. Fostul milionar nu a stat absolut deloc degeaba și a petrecut momente speciale pe meleagurile străine, alături de prieteni dragi. Chiar dacă a mers în Spania și America, Iri nu se oprește aici și vrea să facă o escapadă și pe litoralul românesc, în toamna aceasta.

„Am avut multe activități vara aceasta, am fost în America, am fost în Spania. Am vizitat un prieten marocan, în Spania, a fost foarte frumos acolo. Am fost într-un oraș deosebit, care seamănă cu litoralul nostru. Eu nu am reușit încă să ajung anul acesta la noi, pe litoral, dar poate voi reuși toamna aceasta.”, a mai spus Irinel, pentru aceeași sursă.

Fostul afacerist se declară o persoană iubită, având în jurul lui prieteni pe care se poate baza. În viitorul apropiat nu are prea multe planuri, însă așteaptă cu nerăbdare să o vadă pe fiica lui iarna aceasta, care ar putea să vină în România.

„Eu am multe persoane pe care mă pot baza. Persoane care mă ajută necondiționat, la orice oră din zi sau din noapte. Sunt preocupați să mă protejeze. Am mulți prieteni. Pentru următoarea perioadă nu mi-am făcut planuri, nici nu prea am cu cine. Poate în iarnă va veni fiica mea, Irina, în vizită. Acum poate să vină, pentru că și-a obținut green card-ul. Iar asta mă bucură mult”, a mai spus fostul milionar .

Irinel Columbeanu și fiica lui! [Sursa foto: Facebook]