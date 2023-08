„Nu am fost băgați în seamă” Feli Donose, reacție acidă în mediul online, după ce nu a mai urcat pe scenă la un concert! Ce a pățit cântăreața, chiar înainte de spectacol!? „Omenia și respectul”

In articol:

Feli Donose este o artistă foarte apreciată, iar mulți fani se îngrămădesc pentru a fi prezenți la concertele suținute de ea. De-a lungul timpului, artista și-a arătat mereu admirația pentru cei care o urmăresc și o suțin și a mărturisit că își respectă publicul de fiecare dată.

Feli Donose, reacție acidă în mediul online

Cu toate acestea, în urmă cu foarte puțin timp, ea trebuia să urce pe scenă, în județul Maramureș, unde avea pregătit un program artistic, însă din cauza organizării acest lucru nu a mai fost posbil, astfel că și-a luat trupa și a plecat de la spectacol. Iată ce a mărturisit artista, în mediul online!

Feli Donose a fost invitată să cânte la un spectacol din comuna Deda, județul Maramureș. Cunoscuta artistă a ajuns la locație împreună cu trupa și a făcut toate pregătirile pentru a susține un program artistic ca la carte.

Cu toate acestea, ea nu a mai urcat pe scenă, iar asta din cauza modului în care a fost organizat evenimentul, care nu a fost deloc pusă la punct. Pe contul ei oficial de Instagram, cântăreața le-a transmis fanilor din Maramureș, care au așteptat-o să cânte, ce s-a întâmplat, de fapt.

De asemenea, vedeta și-a arătat părerea de rău pentru publicul care abia aștepta să-i audă cântecele live.

„Mesaj pentru toți locuitorii comunei Deda, județul Maramureș. Îmi pare extrem de rău că nu am mai urcat pe scenă, dar din cauza proastei organizări nu s-a mai ținut concertul. Eu și trupa mea am fost prezenți atât la probele de sunet, cât și la scenă seara, ne-am respectat obligațiile așa cum se întâmplă dintotdeauna. Toată ziua, inclusiv seara nu am fost băgați în seamă, ba mai mult, am fost ignorați”, a mărturisit Feli Donose, pe contul ei de Instagram.

Citeste si: Cum scapi de hemoroizii externi fara operatie: metode de tratament pentru acasa

Citeste si: Tatăl patronului stației GPL din Crevedia își apără fiul, după explozii: „Sunt aberații. Nu era cum tot aud la televizor”- stirileprotv.ro

Feli Donose [Sursa foto: Facebook]

Citește și: Feli, adevărul despre relația cu tatăl fetiței sale. Ce se întâmplă între ei, la câteva luni de la despărțire: "Nu e ușor"

Ce a pățit cântăreața, înainte să urce pe scenă?

Tot pe rețelele de socializare, Feli a precizat că timpul de așteptare pe care l-a acordat organizatorilor a fost extrem de mare și chiar dacă a avut răbdare foarte multă, la un moment dat nu a mai putut să stea, astfel că a plecat împreună cu ai săi colegi de trupă.

De asemenea, ea a menționat că pe primul loc pune omenia și respectul, însă nu a avut parte de niciuna dintre ele, în cadrul spectacolului din Maramureș.

Citeste si: „Dar încerc să mă descurc cum pot, poate o să vorbesc cu o editură să-mi scriu cartea vieții mele.” Ce i s-a întâmplat Ronei Hartner, după ce i-a recidivat boala- kfetele.ro

Citeste si: Calendar ortodox 28 august 2023: Ce sărbătoare este luni?- stirilekanald.ro

Citeste si: Anghel Damian, apariție surprinzătoare alături de iubita lui, Theo Rose la cununia prietenilor artistei. Cum s-a îmbrăcat la eveniment- radioimpuls.ro

„Am așteptat aproape o oră și jumătate să intrăm pe scenă după ”în 5 minute intrați”. Eu am o mare iubire și respect față de publicul care vine la concertele mele. Cine a fost vreodată la un concert al meu, știre. O să revim mâine cu un story despre întreaga poveste. Îmi pare rău, dar pentru mine pe primul loc în legătură cu un om sunt omenia și respectul. În seara asta, din cauza proastei organizări nu am avut parte de niciuna”, a mai spus artista, pe contul ei de Instagram.

Feli Donose [Sursa foto: Facebook]